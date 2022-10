am 13.10.2022 - 11:48 Uhr

Ich kenne und schätze Arnd seit vielen Jahren und fand es immer schade, nicht auch mal zusammenzuarbeiten. Umso schöner, dass wir jetzt diesen Podcast zusammen machen", sagt Philipp Köster und verspricht zugleich, "dass ich nicht zuviel über meinen Lieblingsverein Arminia Bielefeld jammern werde". Arnd Zeigler: "'11 Freunde' und 'Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs' schauen ganz ähnlich auf den Fußball. Mit Freude am Spiel, mit Kritik an manchem Wahnsinn, mit viel Nostalgie und vor allem mit großer Leidenschaft. Das alles soll sich in unserem Podcast wiederfinden."

