Die Nominierten auf einen Blick

Bestes Entertainment

"Der Nonsenf des Tages" (LandesWelle Thüringen)

"Das KI-Experiment: Kann künstliche Intelligenz den nächsten Radiohit produzieren?" (104.6 RTL Berlins Hitradio)

"Grüße aus der Zukunft" (WDR 5)

Beste Morgensendung

"Die Frühaufdreher" (Bayern 3),

"Berliner Rundfunk 91.4 mit Simone Panteleit und Team" (Berliner Rundfunk 91.4)

"radio SAW Muckefuck" (radio SAW).

Beste:r Moderator:in

Susanne Rohrer (Bayern 1 am Nachmittag)

Maurice Moore (bigFM)

Constantin Zöller (SWR3).

Beste Programmaktion

"Wir haben Depressionen" (Radio Hochstift)

"Milas‘ Baumhaus" (RPR1)

"hr3 - Mehr Helden für Hessen - Tobi wird Rettungsschwimmer - und Du auch“ (hr3)

Beste Reportage

"Die Flut – Warum musste Johanna sterben?“ (WDR 4 in Kooperation mit dem SWR)

"Teurer Wohnen“ (detektor.fm und radioeins)

"Gestohlener Wald" (NDR Info)

Beste Sendung

"Der Funkstreifzug: 'Tatort Kita - Wenn Kinder nicht geschützt werden‘" (BR24 Radio),

"Newsjunkies - verstehen was uns bewegt" (RBB24 Inforadio)

"Bremen Next am Nachmittag – Live aus der JVA Oslebshausen" (Bremen Next)

Beste:r Newcomer:in

Pauline Plasse (radio ffn)

Natascha "Taki" Knackstedt (Radio Bob)

Isabelle Ihden (Radio Teddy)

Bestes Musikformat

"Die 80s80s Listening Session“ (80s80s Radio),

"Interpretationssache - Der Musikpodcast" (SR 2 KulturRadio)

"N-Joy Reeperbus" (N-Joy)

Bestes Interview

"Eine Stunde reden – Warum es dieser 18-Jährigen ohne Familie besser geht“ (Bremen Zwei)

"Sabrina trifft…Bestatter Daniel Streidt" (Donau3FM)

"Unter Almans - Migrantische Geschichte(n)" (Cosmo)

Bestes Informationsformat

"FluxFM Cosmorama" (100,6 FluxFM)

"radioWissen - Die Olympia-Protokolle" (Bayern 2)

"Dark Matters - Geheimnisse der Geheimdienste“ (SWR3 und RBB24 Inforadio)

"Bild"-Vize Paul Ronzheimer, der inzwischen auch für weitere Springer-Marken tätig ist, geht unter die Podcaster. Ab dem 9. August erscheint jeweils mittwochs eine neue Ausgabe von "Ronzheimer". Darin will er "persönliche Eindrücke von der Front und aus den Kriegsgebieten" teilen, wie es heißt. Geplant ist, dass Ronzheimer auch "mit namhaften Persönlichkeiten" sowie Betroffenen in den Regionen spricht. "Uns erreichen oft Fragen: Wie ist es wirklich an der Front? Was sagt Selenskyj, wenn die Kamera aus ist? Wie bereitet Ihr Euch vor, wenn Ihr zu den Taliban nach Afghanistan oder nach Bachmut in die Ost-Ukraine fahrt? Wie erfahrt Ihr als Erste, was der Kanzler und seine Minister planen? Deshalb machen wir den Podcast", so Paul Ronzheimer. "Wir wollen Hörerinnen und Hörer überall dorthin mitnehmen, wo wir selbst unterwegs sind. Und wir möchten ihnen Einblicke in unsere Arbeit geben, wie wir es bislang noch nie getan haben."

Moderiert werden die Radioshows im Wechsel von Alex "Kucze" von Kuczkowski, Tiziana Höll und Kevin Wieschhues. Den Anfang machen zehn Ausgaben eines täglichen "NFL Kickoff-Countdown" um 20:00 Uhr. Die Hosts begrüßen wechselnde Expertinnen und Experten aus dem On-Air-Team der TV-Übertragungen zu Season-Preview-Talks und blicken gemeinsam mit Fan-Experten auf die einzelnen Divisions der NFL. Zum Start ist Patrick "Coach". Herzstück des RTL NFL Radios wird nach Saisonbeginn ab dem 10. September die dreistündige "Tailgate Show", die an jedem Sonntag ab 16 Uhr einen Blick auf den aktuellen Spieltag der NFL wirft. Verfügbar ist der Sender im Free-Bereich auf RTL+ Musik und sport.de, aber auch auf allen gängigen digitalen Radio-Playern und -Apps.

"Neue Zürcher Zeitung" hat einen Ausbau ihres Audio-Angebots angekündigt. Unter dem Titel "NZZ Audio" wollen die Schweizer künftig wöchentlich 90 Minuten professionell vertonte Artikel aus der Welt der "NZZ" anbieten. Neue Folgen erscheinen jeweils donnersags. Für das wöchentlich erscheinende Audio-Format wählen Journalistinnen und -Journalisten der "NZZ" zwischen sieben und zwölf aktuelle und zeitlose Artikel aus, die anschließend von professionellen Sprecherinnen und Sprechern vertont werden. Mit "NZZ Audio" wolle man sich an eine "jüngere, mobile Zielgruppe" richten, heißt es, aber auch an bestehende Abonnentinnen und Abonnenten. Letztere können die Folgen ohne Zusatzkosten in der "NZZ"-App nutzen, alle anderen bezahlen 4,90 Franken beziehungsweise 3,90 Euro pro Monat über Apple Podcast.

MA Podcast hat sich "Zeit Verbrechen" gegen "Mordlust" durchgesetzt. Allerdings sind auch doppelt so viele "Verbrechen"-Folgen erschienen - sie brachten es im Juni zusammen auf mehr als 4,9 Millionen Downloads, was gegenüber dem Vormonat einem Plus um 7,1 Prozent entsprach, während "Mordlust" elf Prozent einbüßte. Ganz vorne rangeirte erneut "Was jetzt?", das mit 63 neuen Folgen auf 7,1 Millionen Downloads kam. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil im Mai noch mehr als 100 Folgen erschienen waren. Zu den größten Gewinnern des Monats zählen "Lanz & Precht" mit einem Zugewinn von 13,6 Prozent und "Die Nervigen", der Podcast mit Julia Beautx & Joey's Jungle, mit einem Plus von sogar 37,9 Prozent.