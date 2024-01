© Photocase

Seit Jahresbeginn haben zudem noch mehrere Sender neue Shows zu wichtigen Sendezeiten an den Start gebracht.etwa setzt seit dem 15. Januar. Jenni Gärtner und Thilo Jahn moderieren im wöchentlichen Wechsel mit Till Haase und Sebastian Sonntag die Frühsendung. Diane Hielscher wechselt in den Nachmittag. Eine neue: Dort moderiert nunvon 15 bis 19 Uhr. Beihat der bisherige Morgenmann"Nach neun Jahren Morgenstunden bei 89.0 RTL ist es Zeit für einen Tapetenwechsel", sagte der Moderator auf Instagram. Amsenden bei 89.0 RTL nunaus dem Funkhaus Halle.sind derweil dasfür die neue. Und, lange Zeit Drivetime-Moderator bei 104,6 RTL ist. Beim RTL-Sender läuft inzwischen "Chris am Nachmittag" mit Chris Hartmann.