am 07.01.2025 - 11:33 Uhr

© FPÖ

© ORF/Thomas Ramstorfer © ORF/Thomas Ramstorfer , dass FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker in der ersten Instanz mit einer Klage gegen den ORF-Journalisten Armin Wolf gescheitert war. Der Politiker hatte Wolf wegen übler Nachrede verklagt, weil dieser ihn live auf Sendung der Lüge bezichtigt hatte. Hafenecker kündigte damals Berufung an, hat diese nun aber wieder zurückgezogen. Das Urteil ist damit rechtskräftig. "Dass Hafenecker hier die Unwahrheit gesagt hat, war klar. Das Gericht hat – nun rechtskräftig – entschieden, ich darf auch 'Lüge' dazu sagen", erklärte Armin Wolf nun auf Bluesky. Hafenecker behauptete in dem Live-Interview, der ORF würde nur "gefakte Experten" einladen, Wolf sprach daraufhin von einer Lüge.

© ORF/Roman Zach-Kiesling

Österreich in Zahlen

© ServusTV © ServusTV hat im Jahr 2024 Fernsehgeschichte geschrieben. So erreichten die Salzburger einen Jahresmarktanteil in Höhe von 5,3 Prozent - und waren damit der erste Privatsender überhaupt, der die Marke von 5 Prozent knacken konnte. Beim jungen Publikum zwischen 12 und 49 Jahren war ServusTV außerdem erstmals der erfolgreichste Sender, hier erreichte der Sender starke 5,2 Prozent. Zurückzuführen ist das natürlich vor allem auf den starken Sommer, wo ServusTV mit der Fußball-EM (Foto oben) glänzte. Aber auch viele andere Sendungen, unter anderem die Nachrichten und Heimat-Sendungen, liefen 2024 besser als noch im Jahr davor.

© GEPApictures

© ProSiebenSat.1Puls4/ATV

© ORF