Der Österreichische Eishockeyverband hat den "Kurier" wegen dessen Berichterstattung verklagt. Außerdem: Melissa Naschenweng spielt die Hauptrolle in einem ORF-Film, Simone Lugner bekommt eine ATV-Sendung und ein Sky-Experte verabschiedet sich aus gesundheitlichen Gründen.