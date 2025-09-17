© ORF/Kurier/Martina Berger

Ein Kameramann des ORF ist ohne nähere Angabe von Gründen tagelang in der Ukraine festgehalten worden, Außenministerium und Botschaft schalteten sich ein. Außerdem: Die Romy-Nominierten sind da und der ÖVP-Generalsekretär kritisiert die Interviewführung im ORF.