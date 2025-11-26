© IMAGO / Rupert Oberhäuser

Nach jahrelangen Streitereien, Verhandlungen und juristischen Auseinandersetzungen ist die Funke Mediengruppe ihren Anteil an der "Krone" nun los. Außerdem: Azerion vermarktet HBO Max und gute Quoten fürs Live-Krimi-Dinner im ORF.