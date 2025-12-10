© EBUDer kommende ESC in Wien sorgt weiter für Schlagzeilen. Nachdem zuletzt entschieden wurde, dass Israel im Mai starten darf, zogen sich mehrere Länder aus dem Wettbewerb zurück (DWDL.de berichtete). In anderen Ländern demonstrieren die Verantwortlichen trotz dessen Gelassenheit, allen voran in Österreich im für die Durchführung zuständigen ORF. "Die Show wird keinesfalls darunter leiden", sagte ORF-Chef Roland Weißmann im Ö1-Mittagsjournal auf die Frage, welche Auswirkungen der Boykott diverser Länder habe. Er sprach von einer "gewissen finanziellen Belastung", sollten mehrere Sender nicht teilnehmen. Man habe damit aber gerechnet und das Budget entsprechend geplant, so Weißmann. Der ORF-Generaldirektor sprach sich in der Debatte rund um Israel für eine Teilnahme des Landes aus. "Wir bemühen uns um jedes einzelne Land, wie es der ORF auch bei einem anderen Ausgang der Abstimmung getan hätte", erklärte er gegenüber dem "Kurier".
© The Thursday CompanySky hat unter dem Titel "Vienna Killing - Die Unterweger Story" eine dreiteilige Dokuserie über den berühmtesten Serienmörder Österreichs angekündigt. Jack Unterweger wurde einst zu lebenslanger Haft verurteilt, kam dann doch wieder frei und erlangte auch durch die Unterstützung vieler Kulturschaffender Berühmtheit. Nach seiner Haftentlassung tötete er jedoch wieder - nach einer zweiten Verurteilung nahm er sich das Leben. Die Dokuserie wird ab 18. Dezember veröffentlicht, am gleichen Tag erfolgt auch ab 20:15 Uhr die lineare Ausstrahlung auf Sky Crime. "Vienna Killing - Die Unterweger Story" wird aus der Geschichte seiner damaligen Verlobten Bianca erzählt. Als Produktionsfirma steht The Thursday Company hinter der Doku. Die Regie übernimmt Kristen Brandt, die zusammen mit Felix Kriegsheim auch die Drehbücher geschrieben hat.
© ORFORF 2 hat sein neues Nachmittags-Line-up ab dem 7. Januar veröffentlicht. Bereits seit einigen Tagen ist klar, dass der Talk mit Barbara Karlich kurz vor Weihnachten endet, die Moderatorin führt dafür künftig durch die Vorabend-Sendung "Studio 2". Nun ist klar: Ein neues und bereits in Aussicht gestelltes Infotainment-Magazin trägt den Titel "Hinter den Schlagzeilen" und ist immer zwischen 16:25 und 17 Uhr zu sehen. Davor werden die "ZiB" um 13 Uhr und "Aktuell nach eins" verlängert. "Silvia kocht" läuft dementsprechend etwas später. Am 19. Dezember verabschiedet sich zudem "Sturm der Liebe" in eine kurze Weihnachtspause, die Serie kehrt am 12. Januar zurück. Bis dahin setzt ORF 2 unter anderem auf die "Rosenheim-Cops".
© DWDL.deWie die in Medienthemen stets gut informierte Tageszeitung "Der Standard" berichtet, hat sich Canal+ ein umfangreiches Golf-Rechtepaket gesichert. Demnach sind die Turnierserien PGA-Tour, DP-Tour sowie der Ryder Cup ab 2026 beim Streamingdienst zu sehen. Eine offizielle Bestätigung für die Meldung gibt es noch nicht, aktuell hält Sky die Rechte noch bis Ende dieses Jahres. Zuletzt gab es bereits in Deutschland Spekulationen darüber, dass Sky die Rechte verlieren könnte - die Meldung des "Standard" rund um die Rechtesituation in Österreich verstärkt den Eindruck jetzt.
Österreich in Zahlen
© RTL / Stefan GregorowiusAuch in Österreich hat der Abschied von Thomas Gottschalk vom Samstagabend für gute Quoten gesorgt. Bei RTL Österreich sahen sich 129.000 Menschen "Denn sie wissen nicht, was passiert" an. Mit keiner anderen Sendung erzielte RTL in der zurückliegenden Woche eine höhere Reichweite. In der klassischen Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen wurden gute 10,8 Prozent Marktanteil gemessen, bei den 12- bis 29-Jährigen waren es sogar 13,2 Prozent. Zweitstärkstes Format bei RTL war in der letzten Woche "Bauer sucht Frau" mit 118.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.
© Ernst KainerstorferApropos "Bauer sucht Frau": Mit der Kuppelsendung erzielte auch ATV mal wieder richtig gute Quoten. 283.000 Menschen sahen sich die neueste Ausgabe des von Arabella Kiesbauer moderierten Formats an, keine andere ATV-Sendung erreichte in der vergangenen Woche auch nur annähernd eine so hohe Reichweite. "Forsthaus Rampensau" kam auf Platz zwei auf 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, dürfte aber im Streaming bei Joyn noch etwas gefragter sein als die Bauern und dementsprechend zulegen.
© Red Bull Content Pool / Getty ImagesDas Formel-1-Finale aus Abu Dhabi hat am vergangenen Sonntag für ganz starke Quoten bei ServusTV gesorgt. Durchschnittlich verzeichnete der Sender mit der Übertragung 804.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, damit war es für ServusTV das reichweitenstärkste Rennen seit dem Erwerb der Formel-1-Rechte im Jahr 2021. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei extrem starken 50,5 Prozent, in der klassischen Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen wurden sogar 62,9 Prozent gemessen.