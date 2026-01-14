© ProsiebenSat1Puls4

Bei ProSiebenSat.1Puls4 kommt es zu Veränderungen im Info-Bereich. "Aktuell: Der Talk" wird beendet, dafür gibt’s ein neues Medienkompetenz-Magazin. Außerdem: Das erste Kontingent an ESC-Tickets war innerhalb von Minuten ausverkauft.