© DWDL.deDie vergangenen Tage standen ganz im Zeichen diverser Ski-Wettbewerbe - und mit denen hat der ORF mal wieder herausragende Quoten eingefahren. Am Wochenende sorgte das Hahnenkammrennen für außergewöhnliche Werte. Die Abfahrt am Samstag erreichte im ersten Durchgang 1,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag bei 84 Prozent. Der zweite Teil der Übertragung kam auf 1,40 Millionen sowie 79 Prozent. Einen Tag später erreichte der zweite Slalom-Durchgang durchschnittlich 1,26 Millionen Menschen, hier wurden 68 Prozent Marktanteil erzielt. Und auch beim Super-G am Freitag sahen 850.000 Menschen zu und bescherten ORF 1 so 75 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum lief es bei allen Übertragungen ähnlich gut: Die Abfahrt erzielte bei den 12- bis 29-Jährigen unglaubliche 92 Prozent Marktanteil. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag erreichte die ORF-Gruppe in Summe einen Tagesmarktanteil von etwas mehr als 50 Prozent.
© ORFAm Dienstag fuhr ORF 1 mit dem Riesenslalom in Schladming hervorragende Quoten ein. So kam der erste Durchgang am Vorabend auf 988.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 51 Prozent Marktanteil. Der zweite Durchgang des Nightrace war dann schließlich in der Primetime zu sehen, hier steigerte sich die Reichweite noch auf 1,38 Millionen, der Marktanteil lag fast stabil bei 50 Prozent. Damit lief es auch etwas besser als vor einem Jahr: 2025 war der zweite Durchgang des Riesenslaloms mit rund 1,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das meistgesehene Alpin-Rennen überhaupt.
© ORF/Roman Zach-KieslingUnd der ORF wird auch in den kommenden Jahren quotenstarke Ski-Übertragungen im Programm haben. Die öffentlich-rechtliche Anstalt hat nun nämlich die bestehende Partnerschaft mit Ski Austria bis 2032 verlängert. Konkret geht es um die nationalen Medienrechte, die die exklusiven TV-, Radio- und Onlineübertragungen sämtlicher Weltcupveranstaltungen des Österreichischen Skiverbandes im Lizenzgebiet Österreich umfassen. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann sagt, die Übertragungen aus Kitzbühel, Schladming, Flachau oder von den Schanzen in Innsbruck, Bischofshofen oder am Kulm würden zum ORF gehören "wie die ‚ZIB‘ oder das ‚Neujahrskonzert‘". Unterdessen hat ServusTV seine Medienrechte-Kooperation mit dem ÖSV verlängert, dabei geht es vor allem um Highlights, digitale Rechte und Near-Live-Rechte.
© 2021 - 2023 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.Apropos ServusTV: Der Salzburger Privatsender hat die Ausstrahlung von "Clarkson’s Farm" angekündigt. Die Dokuserie, die seit 2021 in vier Staffeln bei Prime Video zu sehen ist, schafft es damit erstmals zu einem österreichischen Free-TV-Sender. ServusTV zeigt die Ausgaben ab dem 5. März immer donnerstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr, vorerst ist nur die Ausstrahlung der ersten Staffel angekündigt. In Deutschland war "Clarkson’s Farm" bei Nitro zu sehen. In dem Format ist Jeremy Clarkson ("Top Gear", "The Grand Tour") zu sehen, wie er ohne jegliche Vorkenntnisse die Leitung eines großen Hofs übernimmt.
© RTLDas Dschungelcamp ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich mit hervorragenden Quoten gestartet. Und das Publikum in der Alpenrepublik ist sogar ein bisschen loyaler, die Reichweitenschwankungen fallen weniger stark aus. Zum Auftakt am Freitag sahen 186.000 Menschen zu, am Samstag waren es 174.000. Am Sonntag und Montag lag die Reichweite von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei 183.000 und 200.000. Am Dienstag stieg die Reichweite - wie in Deutschland - auf einen vorläufigen Bestwert, 226.000 Menschen sahen zu. Damit war der Dschungel an allen Tagen das mit Abstand stärkste Format von RTL Österreich. Die Marktanteile in der Zielgruppe (12-49) lagen durchweg meilenweit über dem Senderschnitt.
© ZDF/ORF/Roland WinklerDie Übertragung des Wiener Opernballs am 12. Februar dürfte ORF 2 traditionell hohe Quoten bescheren. Nun hat der Sender seinen Fahrplan für den Tag angekündigt, dabei hat man auch für den Tag nach dem Opernball ein neues Format in Aussicht gestellt. "Alles Walzer – nach dem Ball ist vor dem Ball!" ist am 13. Februar zu sehen, dann aber in ORF 1. Andi Knoll wird ab 21:05 Uhr prominente Ballbesucherinnen und Ballbesucher am Würstelstand begrüßen. Dort will man darüber sprechen, wie man sich auf einen Ball vorbereitet, außerdem soll die Arbeit rund um einen Ball gezeigt werden. Auch Society-Experten kommen zu Wort. Um 20:15 Uhr ist wie gehabt "Alles Opernball" zu sehen, darin wird traditionell noch einmal auf den Opernball zurückgeblickt.