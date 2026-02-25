© ORF/Thomas Ramstorfer

Der 19-jährige Cosmó vertritt Österreich beim ESC in Wien, der Vorentscheid holte sehr gute Quoten. Außerdem: Das Bundesheer kommt zu ProSiebenSat.1Puls4, "Braunschlag" meldet sich im März zurück und "Bauer sucht Frau" beendet Rekordstaffel.