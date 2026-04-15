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"Kommissar Rex" hat ORF 1 beim Comeback extrem starke Quoten in allen Altersklassen beschert. Außerdem: Teleshop-Anbieter Mediashop könnte gerettet werden, Flaggen-Infos zum ESC und Forderungen aus dem Stiftungsrat an die ORF-Spitze.