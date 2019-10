Neue Vermarktungschefin bei ServusTV, Topmodels schlecht

© ServusTV / Neumayr / Leo

Joanna Jarosz ist bei ServusTV künftig für die Vermarktung sowohl in Österreich als auch in Deutschland verantwortlich. Außerdem: Der Gehörlosenverband Salzburg wirft dem ORF Diskriminierung vor und die "Topmodels" von Puls 4 enttäuschen auf ganzer Linie.



15.10.2019 - 12:02 Uhr von Timo Niemeier

© Servus TV © Servus TV ServusTV stellt nach dem Abgang von Gerhard Riedler sein Vermarktungsteam neu auf. Künftig wird Joanna Jarosz verantwortlich sein für die Vermarktung des Senders in Deutschland und Österreich. Sie berichtet künftig direkt an die Geschäftsführung in Salzburg. Joanna Jarosz hat bereits von 2011 bis 2014 die Sales Agenden für ServusTV als Verkaufsleitung Österreich geführt und nach Beendigung ihrer Elternteilzeit ab 2016 den Bereich der Content-Vermarktung aufgebaut. Künftig an ihrer Seite steht zudem Mario Filipovic als Leiter Vermarktung Österreich für die Steuerung des Vermarktungs-Teams, das Agentur Business, sowie das Kundendirektgeschäft. Die neue Vermarktungschefin sagt zur Beförderung: "Unsere strategische Grundausrichtung bleibt. Wir bieten Qualität. Inhaltlich, also in unseren Formaten und Produkten, aber natürlich auch in der Vermarktung. Unser Ziel ist es, unseren Partnern perfekte Lösungen anzubieten. Neben den klassischen Vermarktungs-Feldern werden wir daher künftig stärker den Bereich der Content-Vermarktung ausbauen."

© ORF © ORF Oliver Polzer wird das neue ORF-Vorabendquiz moderieren, das am 2. Dezember startet. Polzer ist eigentlich Sportmoderator und Kommentator beim Sender und begleitete in dieser Rolle schon etliche Sport-Großereignisse, nun also der Wechsel in die Unterhaltung. "Ich bin selbst ein begeisterter Quizkonsument und fiebere daheim immer mit den Kandidatinnen und Kandidaten mit. Deshalb freue ich mich auch sehr auf meine neue Herausforderung", sagt er. Außerdem hat man beim ORF noch einmal an dem Titel der Sendung gearbeitet: Aus dem "1er Quiz" ist jetzt "Q1 Ein Hinweis ist falsch" geworden. Die Sendung wird ab Dezember immer wochentags um 18:40 Uhr zu sehen sein, der erfolgreichen Quiz-Konkurrenz bei ServusTV geht man damit aus dem Weg.

© ORF/Günther Pichlkostner © ORF/Günther Pichlkostner Hohes Haus" wird künftig von Rebekka Salzer präsentiert. Sie hatte die Sendung bereits in den vergangenen Wochen moderiert, weil die Hauptmoderatorin Patricia Pawlicki (Foto links) eine Pause einlegte - ihr Mann Helmut Brandstätter trat bei der Nationalratswahl für die Neos an. Pawlicki soll künftig das "Weltjournal" im ORF moderieren. Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, soll sie künftig auch den "Runden Tisch" zu EU- und Auslandsthemen übernehmen. Beim "Weltjournal" folgt sie auf Claudia Vospernik, die als Korrespondentin nach Rom wechseln könnte.

Dersieht sich durch denund dessen Sendung "Salzburg Heute". So wollte das Landesstudio Salzburg zum 20-jährigen Bestehen der Gehörlosenambulanz Salzburg einen Beitrag mit, Geschäftsführer des Gehörlosenverbandes, führen. Dessen einzigewar es, dass einekommt, damit alle Gehörlosen das Gespräch verstehen können. "", sagt er. Bereits Anfang des Jahres hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben, als der ORF es schon einmal ablehnte eine Dolmetscherin im Bild zu zeigen - damals bei einem Interview mit dem Salzburger Bürgermeister anlässlich der Bürgermeisterwahl. In einem damals vom Verband eingebrachten Schlichtungsverfahren gab der Sender dem Gehörlosenverband recht und gelobte Besserung. Dazu passt auch diese Meldung: Laut " Horizont " muss der ORFbetreffen. In der Abteilung "Untertitelung und Audiodeskription", in der 45 Menschen arbeiten, soll es zudem zu einem Stellenabbau kommen. Derzeit überlegt man auch, Teile an Drittfirmen auszulagern.

© ATV © ATV ATV Aktuell" lief am vergangenen Mittwoch so erfolgreich wie noch nie. Die Nachrichtensendung erzielte 14,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen - Rekordwert. Durchschnittlich 199.000 Menschen sahen sich die Sendung bei ATV an. Im Anschluss lief es auch für "Bauer sucht Frau" richtig gut: Hier waren sogar 307.000 Menschen mit dabei, der Marktanteil lag bei 14,9 Prozent. Das neue Format "Volker on Fire" startete am späten Abend mit ebenfalls guten 8,4 Prozent Marktanteil. ATV beendete den Mittwoch damit mit einem starken Tagesmarktanteil in Höhe von 7,9 Prozent und war damit der erfolgreichste Privatsender.

© Puls 4/Gerry Frank © Puls 4/Gerry Frank Austria’s Next Topmodel" bei Puls 4. Die aktuelle Staffel ist aus Quotensicht eine herbe Enttäuschung, die letzte Ausgabe blieb bei 3,9 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe hängen - viel zu wenig für Puls 4. Erneut lag die Reichweite bei deutlich weniger als 100.000. Einen erneuten Rückschlag hinnehmen musste auch ORF eins: Die neueste Folge der "Vorstadtweiber" wurde nur noch von 498.000 Menschen gesehen - weniger waren es bislang überhaupt noch nie. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich dennoch auf sehr gute 16 Prozent. Von einstigen Quotenerfolgen ist die Serie inzwischen aber ein gutes Stück entfernt.

Dennoch hat ORF 1 eine recht erfolgreiche Woche hinter sich. Das liegt an zwei Spielen der Nationalmannschaft, die man übertrage konnte. So kam die Partie zwischen Österreich und Israel in der zweiten Halbzeit auf 946.000 Zuschauer, der Marktanteil lag bei 34 Prozent. Die Partie gegen Slowenien verfolgten ein paar Tage später sogar noch etwas mehr Menschen, auch hier lag der Marktanteil während den zweiten 45 Minuten bei deutlich mehr als 30 Prozent.

