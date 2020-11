© ORF/Hans Leitner

© diego5/Lisa Marie Trauner © diego5/Lisa Marie Trauner Sandra Thier, langjährige Moderatorin der "RTLzwei News", hat in den vergangenen Jahren in ihrer Heimat Österreich die Digitalagentur diego5 aufgebaut. Nun hat sich diego5 von der Hamburger Agentur pilot die internationalen Rechte für die TV-Produktion des Influencer-Ideen-Pitches "Ideas for Brands" gesichert. Unter diesem Label hatte der Privatsender Puls 4 im vorigen Jahr schon einmal eine einstündige Fernsehshow gezeigt, in deren Jury unter anderem Moderatorin Bianca Schwarzjirg, Cameo Miller-Aichholz für das Multichannel-Network Studio71 sowie die Buzzbird-Gründer Andreas Türck und Felix Hummel saßen. Moderiert wurde das Format von Sandra Thier, die zugleich als Co-Produzentin fungierte. "Als Brand habe ich ein außergewöhnliches Erlebnis: Die TV-Aufzeichnung, den Eventtag mit 50 bis 100 Influencern sowie Kreativideen vom Creator selbst, die ich anschließend in Kampagnen digital umsetzen kann. Eine absolute Win-Win-Situation", sagt Thier. "Das Format funktioniert auf der ganzen Welt und trifft den Zeitgeist."

