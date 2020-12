© ORF/Thomas Ramstorfer

© ORF © ORF ORF zuletzt aber wichtige Entscheidungen getroffen worden, so hat der Stiftungsrat den Finanzplan für 2021 sowie die Strategie bis 2025 genehmigt. Für das kommende Jahr plant man mit einem ausgeglichenen Ergebnis, nach aktuellem Stand geht man von einem Mini-Gewinn in Höhe von 200.000 Euro aus. Das Konzernergebnis vor Steuern wird 2021 bei voraussichtlich 8,1 Mio. Euro liegen. Durch die "Strategie 2025" will man einen "umfassenden digitalen Transformationsprozess" einleiten. So soll der ORF von einem "Public Service Broadcaster" zu einer "Public Service Plattform" weiterentwickelt werden. Lineare Sender und non-lineare Angebote sind künftig gleichberechtigt. Kombiniert werden sie in einem hybriden Gesamtangebot - im Mittelpunkt steht hier der neue ORF Player, aber auch hier ist man noch auf die Politik angewiesen.

© IHF © IHF Handball-WM im kommenden Jahr in Ägypten wird im ORF zu sehen sein, der Sender hat sich nun die entsprechenden Rechte gesichert. Neben der WM wird der ORF auch die Qualifikationsspiele des Österreichischen Herren-Nationalteams im Rahmen der EHF-EURO-2022-Qualifikation, die Spiele der WM-Qualifikation des Frauennationalteams sowie die spusu-LIGA übertragen. Hinzu kommen auch erstmals bis zu sechs Spiele, inklusive der Finalduelle, der Frauen-Liga "Women Handball Austria". "Handball ist seit Jahren eine tragende Säule der ORF-Sportberichterstattung und kommt, wie zuletzt die Reichweiten bei der (Heim-)EURO 2020 bewiesen haben, beim TV-Publikum hervorragend an. Österreichs international gezeigte Leistungen tragen das ihre dazu bei. Daher freuen wir uns sehr, weiterhin der wichtigste mediale Partner für den Handballsport in Österreich sein zu können", sagt ORF-TV-Sportchef Hans Peter Trost.

© ORF/Thomas Jantzen © ORF/Thomas Jantzen Fakt oder Fake?" könnte in Zukunft auch in anderen Ländern dieser Welt zu sehen sein. Die BBC Studios haben die von Sandrats produzierte Sendung nun nämlich in ihre Distribution aufgenommen und wollen damit im nächsten Jahr hausieren gehen. In dem Format wird ein prominentes Rateteam mit Memes, Hoaxes, Videos und Schlagzeilen konfrontiert, die sie dann bewerten müssen: Sind die gezeigten Dinge wirklich so passiert oder nur ein Fake? Experten belegen oder widerlegen die Einschätzungen der Promis - im ORF soll 2021 eine zweite Staffel des Formats zu sehen sein.