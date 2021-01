© imago images / Icon SMI

Wegen des kurz vor Weihnachten bekanntgewordenen Fehlers bei der GfK gibt es noch keine Jahresquoten. Außerdem: Der Ausfallfonds wurde verlängert, die NHL ist künftig bei Puls 24 zu sehen und "Dinner for One" hatte an Silvester mehr Zuschauer als Jörg Pilawa.