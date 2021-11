© ZDF/Sascha Baumann

© oe24.TV © oe24.TV Mediengruppe Österreich und ihr Chef Wolfgang Fellner stehen aktuell nicht nur wegen der Inseratenaffäre rund um den Ex-Kanzler Sebastian Kurz in den Schlagzeilen. Fellner muss sich auch gegen Vorwürfe ehemaliger Mitarbeiterinnen wehren, die ihm sexuelle Belästigung vorwerfen. Fellner streitet alles ab und auch eine durch das Unternehmen veranlasste Überprüfung durch die Wirtschaftskanzlei BBDO hat ergeben, dass es seit Gründung von oe24.TV "keine einzige Wahrnehmung zu einer sexuellen Belästigung durch den CEO Wolfgang Fellner" gegeben habe. Eine Unterlassungsklage gegen eine ehemalige Mitarbeiterin hat Fellner nun in erster Instanz dennoch verloren. Fellner klagte gegen die Frau, die es nach dem Willen des Medienmanagers unterlassen sollte zu behaupten, er hätte sie bei einem Fotoshooting 2019 begrapscht. Vom Gericht hieß es nun, eine Partei müsse die Unwahrheit sagen, es sei aber nicht festzustellen, welche. Gründe, an einer der beiden Aussagen zu zweifeln, hätte es nicht gegeben. Fellner spricht in einer Pressemitteilung von einem "salomonischen Urteil" und will in Berufung gehen, das Urteil ist damit nicht rechtskräftig. Ein einem anderen Verfahren geht die gleiche Mitarbeiterin gegen ihre Kündigung bei oe24 vor. Sie wirft Fellner vor, sie entlassen zu haben, nachdem sie die sexuellen Belästigungen öffentlich gemacht hatte.