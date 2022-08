am 02.08.2022 - 12:02 Uhr

© ORF © ORF konnte derweil von der Frauen-Fußball-EM im Juli nur bedingt profitieren. Mit 8,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum lief es zwar so gut wie seit März nicht mehr, ein Jahr zuvor waren im Juli aber noch 11,7 Prozent drin - damals war der Monat geprägt von Herren-EM und Olympischen Spielen. Allerdings: Im Juli 2020 lag ORF 1 bei nur 7,3 Prozent. Bei den 12- bis 49-Jährigen war ORF 1 im Juli mit 11,1 Prozent erneut Marktführer. ORF 2 brachte es insgesamt auf 21,1 Prozent und war so der mit Abstand stärkste Sender in Österreich, beim jungen Publikum reichte es mit 10,3 Prozent zu Platz zwei.

