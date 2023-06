© Photocase © Photocase Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegen einen Kärntner Journalisten gesorgt. Franz Miklautz berichtete über Misswirtschaft im Rathaus von Klagenfurt, dabei ging es auch um Überstunden und Gehalt eines Klagenfurter Magistratsdirektors. Dabei hat der Journalist auch aus geheimen Unterlagen zitiert. Dann aber wurde gegen ihn ermittelt, die Polizei hatte dem Journalisten wegen der Sache sogar Handy und Computer abgenommen. Es ging um den Vorwurf des Beitrags bzw. einer möglichen Anstiftung zum Amtsmissbrauch. Ganz offensichtlich wollte die Staatsanwaltschaft herausfinden, woher Miklautz seine Informationen hat, der berief sich auf das Redaktionsgeheimnis. Nach einem großen Aufschrei in der Öffentlichkeit wegen des Angriffs auf die Pressefreiheit schaltete sich das Justizministerium ein - und nach wenigen Tagen war der Spuk schon wieder vorbei. Die Ermittlungen wurden eingestellt und Miklautz erhielt Handy und Computer zurück. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt sei in Bezug auf den Schutz von Berufs- und Redaktionsgeheimnissen sensibilisiert worden, hieß es von der Oberstaatsanwaltschaft Graz. Geöffnet wurden die beschlagnahmten Gegenstände offenbar nicht. Der Journalist hat inzwischen obendrein eine offizielle Entschuldigung der Stadt Klagenfurt erhalten. Von Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) war er zu einem Gespräch eingeladen worden. Zusagen wollte er aber erst nach einer solchen Entschuldigung.

© Screenshot ServusTV © Screenshot ServusTV ServusTV und sein Chef Ferdinand Wegscheider gegen das Objektivitätsgebot? Die Medienbehörde KommAustria ist dieser Meinung und hat Anfang des Jahres einen entsprechenden Bescheid erlassen. Dieser wurde in der vergangenen Woche durch das Bundesverwaltungsgericht aufgehoben. Damit ist die Sache aber noch nicht zu Ende. Wie die KommAustria nämlich mittlerweile angekündigt hat, legt sie dagegen Rechtsmittel ein. Die nächsthöhere Instanz ist der Verwaltungsgerichtshof. Ferdinand Wegscheider ahnte das wahrscheinlich schon und sprach daher in der vergangenen Woche auch nur von einem "Etappensieg". Nun geht die Auseinandersetzung weiter.

© VÖZ © VÖZ Zeitungsverband VÖZ kein Fan des neuen ORF-Gesetzes ist, ist keine Neuigkeit (DWDL.de berichtete). Da die Regierung die vom Verband geforderten Änderungen aber nicht einmal ansatzweise berücksichtigt hat, geht dieser auf die Barrikaden - und ruft die EU-Kommission an. Am Donnerstag hat der VÖZ die EU-Kommission über eine anstehende Beschwerde informiert. Formell einbringen will man diese in den kommenden Tagen. Im Medienministerium sieht man der Beschwerde nach eigenen Angaben gelassen entgegen. "Der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes ist in engem Austausch mit der EU-Kommission, die auch über alle Schritte informiert ist. Die neue Finanzierung des ORF ist aus Sicht des Verfassungsdienstes aus mehreren Gründen jedenfalls mit dem Beihilfenrecht der EU vereinbar", heißt es von einem Sprecher. Der VÖZ sieht sich vor allem durch die ORF-Nachrichtenwebseite orf.at bedroht.

© ORF/Milenko Badzic © ORF/Milenko Badzic Susanne Schnabl wird in diesem Jahr durch die ORF-"Sommergespräche" führen. Darin spricht sie mit den Parteichefs bzw. der Parteichefin der im Parlament vertretenen Fraktionen, für Schnabl ist es nach 2016 die zweite "Sommergespräche"-Moderation. Im vergangenen Jahr hatte mit Tobias Pötzelsberger und Julia Schmuck erstmals ein Duo durch die Sendung geführt, davor moderierte Lou Lorenz-Dittlbacher die Reihe. Susanne Schnabl präsentiert im ORF normalerweise den "Report". Die erste Ausgabe der "Sommergespräche" wird am 7. August gezeigt, die letzte ist am 4. September zu sehen. ORF 2 zeigt die quotenstarken Sendungen immer montags um 21:05 Uhr. Ort der Interviews ist erstmals das neugestaltete Parlament in Wien. Inhaltlich bzw. dramaturgisch soll sich dieses Mal einiges ändern, so will man den Fokus auf das Gespräch legen. "Dabei sollen Grundsatzfragen verhandelt, inhaltlich in die Tiefe gegangen und ebenso Raum für Dialog und für Zwischentöne sowie für Persönliches geboten werden", heißt es aus dem ORF.

