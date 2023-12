© ServusTV / Richard Schabetsberger

Im November war ServusTV so stark wie kein anderer Privatsender jemals sonst und erreichte erstmals eine 5 vor dem Komma. Joyn und der ORF legen einen Fokus auf Kinder, im ORF sind die Chefredakteur-Posten besetzt worden und der ServusTV-Chef will nicht in Pension gehen.