© Parlamentsdirektion/Christian Hikade

© Krone.TV

© European League of Football

© GEPApictures / Panoramic / Photo News / Etienne Garnier © GEPApictures / Panoramic / Photo News / Etienne Garnier ServusTV-Sportredaktion mit der Fußball-EM und der Formel 1 in diesem Sommer bereits gut ausgelastet ist. Nun hat man aber angekündigt, auch noch sechs ausgewählte Etappen der Tour de France live zeigen zu wollen. Möglich wird das durch eine entsprechende Sublizenz von Eurosport. So zeigt man am 21. Juli unter anderem das Einzelzeitfahren von Monaco bis Nizza, aber auch die über 200 Kilometer lange Etappe am 10. Juli. Kommentiert werden die Übertragungen von Gernot Klement, als Experte fungiert Ex-Profi Bernhard Kohl.

© Photocase

Österreich in Zahlen

© EBU

© ServusTV