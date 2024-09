© ORF/Thomas Ramstorfer

© ORF/Roman Zach-Kiesling Peter Schöber

© Netflix © Netflix - und bringt sie damit auf das Niveau von Deutschland. So kostet das Basis-Abo künftig 8,99 Euro und damit 1 Euro mehr als bislang. Auch im Standard-Tarif geht’s um einen Euro auf 13,99 Euro nach oben, das Premium-Paket kostet sogar gleich zwei Euro mehr (19,99 Euro). Anders als in Deutschland gibt es in Österreich keinen Netflix-Tarif mit Werbung, er wurde auch jetzt nicht angekündigt. Die Werbe-Tarife sorgen seit einiger Zeit für viel Wachstum (DWDL.de berichtete). Die nun angekündigten und auch schon durchgeführten Preiserhöhungen gelten für Neu- und Bestandskunden, wobei die Bestandskunden nach und nach informiert werden - sie können dann 30 Tage lange zustimmen oder ihr Konto kündigen.

© FPÖ

© Mirja Geh / ServusTV © Mirja Geh / ServusTV hat ein neues Tiermagazin in Aussicht gestellt. Die Sendung mit dem Titel "Beste Freunde - das Tiermagazin" soll demnach bereits am 15. September starten und künftig regelmäßig am Sonntagvorabend ab 17 Uhr zu sehen sein. Moderiert wird "Beste Freunde" von Andrea Schlager, die auf ServusTV schon mehrfach zu sehen war - allerdings vor allem als Sportjournalistin, unter anderem im Rahmen der Formel-1-Übertragungen. "Tiere nehmen, seit ich denken kann, einen großen Teil in meinem Leben ein. [...] Ich freue mich auf spannende Geschichten und interessante Aspekte im Umgang mit unseren besten Freunden!", sagt Schlager zu ihrer neuen Aufgabe. In der ersten Sendung bekommt Schlager Besuch von Livia Glaser, eine der besten Horsemanship-Trainerinnen Österreichs. Außerdem geht’s um Schweinchen an Filmsets und Hühner als Haustiere.

Österreich in Zahlen

© ORF/Hans Leitner

© ServusTV

© Mediengruppe Österreich