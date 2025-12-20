Figuren aus dem Kinderfernsehen sind nicht selten die guten, liebevollen Charaktere, die für die jungen Zuschauerinnen und Zuschauern wie ein Freund sein sollen. Anders verhält es sich bei Bernd das Brot, der mittlerweile seit 25 Jahren auf Sendung ist und dabei erkennbar von der Norm abweicht. Markenzeichen des Kastenbrots ist seine mürrische Art: Bernd hat immer schlechte Laune, egal worum es geht und was er machen soll. Und genau das macht die Figur seit vielen Jahren so erfolgreich, das unangepasste Brot hat ein wahrlich ereignisreiches Jahr hinter sich.

Nachdem Bernd im Jahr 2000 erstmals zu sehen war, feuerte der Kika anlässlich des 25. Geburtstags seiner vielleicht bekanntesten Figur aus allen Rohren. Das inoffizielle Sendergesicht war in den zurückliegenden Monaten quasi omnipräsent - und damit ist jetzt nicht die nächtliche Sendestrecke gemeint, in dem das Kastenbrot schlecht gelaunt durchs All fliegt. Im Februar feierte der Kika bereits im Medienmagazin "Team Timster" den Geburtstag von Bernd das Brot, im August folgte die Show "BerndAlarm – AlarmStufe Brot".

Im Sommer wurde das Jubiläum von Bernd das Brot auch groß im "Fernsehgarten" des ZDF begangen. Darüber hinaus gab es eine Neuauflage des Songs "Tanzt das Brot" mit Marti Fischer sowie die neue Puppet-Comedy "Besser mit Bernd". In dem TV-Format wurde das mürrische Brot zum "Brotfluencer": Auf Anweisung von Chili dem Schaf und Briegel dem Busch musste er Lifehacks testen - und hatte dazu wenig überraschend überhaupt keine Lust. Und was durfte zum 25. Geburtstag nicht fehlen? Eine Sonderbriefmarke! Diese wurde im September vom Bundesministerium der Finanzen herausgegeben.

Zu Besuch bei John Oliver

Keine Frage: Die Verantwortlichen haben 2025 ganze Arbeit geleistet, Bernd das Brot zu feiern. Silke Haverkamp und Juliette Alfonsi sind beim Kika unter der Leitung von Stefan Pfäffle für die Inhalte rund um "Bernd das Brot" zuständig. Die Idee zur Figur stammt von Autor und Komiker Tommy Krappweis. Gemeinsam mit seiner Produktionsfirma bummfilm produziert er bis heute Filme, Serien und Videos rund um das schlecht gelaunte Brot. Synchronsprecher Jörg Teichgräber verleiht Bernd das Brot seine Stimme.

Den Ritterschlag gab’s im September bei "Last Week Tonight", wo Bernd das Brot einen langen Auftritt hatte - und so irgendwie auch seinen Durchbruch in den USA schaffte. Fast zehn Minuten lang beschäftigte sich John Oliver mit dem deutschen Kastenbrot, das auch für seine viel zu kurzen Arme bekannt ist. Alte Clips von Bernd das Brot sorgten für heitere Stimmung beim Host der Late Night, der immer wieder staunte, dass Bernd das Brot eine Figur ist, die es im deutschen Kinderfernsehen zu sehen gibt.

Bernd wird an Silvester zu Flori

"Er hat Hände, aber keine Arme, die Augenringe der Mutter eines Neugeborenen und er sieht ein bisschen so aus, als hätte er vorab vom 11. September gewusst, aber niemandem davon erzählt", witzelte John Oliver. Zum krönenden Abschluss traf der Host dann sogar noch auf Bernd das Brot. Oliver sprach mit dem Kastenbrot und plötzlich tauchte auch das aus der Corona-Zeit bekannte Gesicht ("The Void") auf, das abfällige Kommentare über John Oliver machte. Als "The Void" wissen wollte, wer Olivers neuer Freund ist, entgegnete Bernd das Brot: "Wir sind keine Freunde".

© Screenshot HBO Rund 10 Minuten war Bernd das Brot Thema bei "Last Week Tonight"

Ausgerechnet in dem Land, das deutsches Brot bislang so verschmäht, wissen die Menschen nun, wer Bernd ist und wofür er steht.

Während der Ausflug in die USA wohl eine einmalige Sache gewesen sein dürfte, ist Bernd das Brot hierzulande weiterhin im Dauereinsatz. Das geht sogar soweit, dass der Kika das Kastenbrot zu Silvester zu Florian Silbereisen macht. Während der Schlagersänger im Ersten durch den "Silvester-Schlagerbooom" führt, ist Bernd das Brot für den Kindersender im Einsatz. Ab 21 Uhr (und bis 6 Uhr am nächsten Tag) ist er zu sehen und begleitet das Publikum ins neue Jahr. In einer musikalischen Spezial-Nachtschleife werden ikonische Szenen aus den letzten 25 Jahren Brotgeschichte gezeigt, los geht’s mit "Dinner for Brot" aus der Serie "ChiliTV". Pünktlich um Mitternacht zeigt der Kika Bernds legendäre Neujahrsansprache aus dem Jahr 2004.

Bernd das Brot hat gezeigt, dass man im Kinderfernsehen auch Erfolg haben kann, wenn man unangepasst ist und sich nicht ans Publikum anbiedert. Die nächsten 25 Jahre voller schlechter Laune können also kommen!