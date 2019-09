Sie kleidet "Grace and Frankie": Allyson Fanger im Emmy-Talk

© DWDL.de

"Wenn ich noch einmal höre 'Das ist nur eine Jeans- und T-Short-Serie'", regt sich Allyson B. Fanger auf. Sie ist Kostümdesignerin und sagt: Gerade zeitgenössische Serien brauchen die richtige Garderobe, um glaubhafte Charaktere zu schaffen. Der Emmy-Talk



19.09.2019 - 06:30 Uhr von Thomas Lückerath , Los Angeles19.09.2019 - 06:30 Uhr

Es ist die bittere Seite fast aller Preisverleihungen: Auf dem roten Teppich gibt es noch ausschließlich Gewinner, weil allein die Nominierung für herausragende Leistungen im eigenen Handwerk durch Mitglieder der Television Academy aus eben jener Profession eine besondere Ehre darstellt. Doch wenige Stunden später, wenn die Emmys erstmal vergeben wurden, gibt es weit mehr Verlierer als Gewinner.

So ging es auch Allyson B. Fanger. Beim Gespräch mit DWDL.de am roten Teppich war die Kostümdesignerin der für Netflix produzierten Serie "Grace and Frankie" noch bester Dinge, für ihre Contemporary Costumes mit dem begehrten Emmy ausgezeichnet zu werden. Am Ende gewann jedoch das Kostüm-Team von "Russian Doll". Zumindest Netflix kann den fehlenden Preis für Fanger also gut verkraften.

Wir sprachen mit ihr über die Wertschätzung ihrer Arbeit, die ihrer Meinung nach mitunter fehlt, weil bei zeitgenössischen Serien oft die Notwendigkeit für eine Kostümbildnerin oder einen Kostümbildner nicht erkannt werde. Seit der ersten Staffel entscheidet Allyson B. Fanger was die beiden Hauptdarstellerinnen der Serie tragen. Jane Fonda und Lily Tomlin davon zu überzeugen, besser zu wissen, was ihre Charaktere tragen können, sei besonders bei Lily Tomlin in der ersten Staffel noch eine Herausforderung gewesen, verrät Fanger. Der Emmy-Talk mit Kostümdesignerin Allyson B. Fanger.

