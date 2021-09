Hape Kerkeling erhält in diesem Jahr den Ehrenpreis der Stifter des Deutschen Fernsehpreises. Mit der Auszeichnung soll der Comedian, Entertainer, Schauspieler und Autor als eine Persönlichkeit gewürdigt werden, "die das Publikum seit Jahrzehnten mit ihrer enormen Vielfalt und Kreativität begeistert", heißt es in der offiziellen Mitteilung. Kerkeling wird den Ehrenpreis am kommenden Donnerstag im Rahmen der Fernsehpreis-Gala in Köln persönlich entgegennehmen.

"Hape Kerkeling ist zweifellos einer der größten und vielfältigsten Unterhalter, die wir in Deutschland haben", sagt Stephan Schäfer, der als Co-CEO von RTL Deutschland in diesem Jahr der Vorsitzende des Stifterkreises ist. "Er sprüht vor Kreativität. Seit Jahrzehnten begeistert er uns mit seinen verschiedenen komischen Rollen, aber auch mit der großen Sensibilität, mit der er sich und uns allen den Spiegel vorhält. Dabei ist er viel mehr als ein begnadeter Komiker, ein fantastischer Parodist, Schauspieler, Sänger, Regisseur und Moderator."

Vor allem als Autor zeige er seine andere Seite, so Schäfer über Kerkeling weiter. "So macht sein autobiografischer Bestseller 'Der Junge muss an die frische Luft' deutlich, dass Komik und Ernsthaftigkeit durchaus zwei Seiten einer Medaille sind. Und mit beiden Seiten inspiritert Hape Kerkeling uns immer wieder aufs Neue. Es freut mich sehr, dass er jetzt im Fernsehen bei uns erneut durchstartet."

Tatsächlich hatte die Mediengruppe kürzlich mehrere neue Formate mit Kerkeling in Aussicht gestellt. Dazu zählt neben der Doku-Reihe "Hape und die 7 Zwergstaaten", die im Herbst bei Vox zu sehen sein wird, auch eine neue fiktionale Serie, deren Ausstrahlung für 2022 geplant ist.