Wir werden den Artikel fortlaufend aktualisieren. Die Seite lädt sich nicht automatisch neu.

19:15 Uhr: Regina Ziegler ist nun im Interview bei Barbara Schöneberger und sagt: "Früher hieß es 'Produzieren ist schwierig' heute heißt es 'Produzieren ist besonders schwierig'." Der Grund ist, dass so viel produziert werde. Es gebe einen regelrechten Ausverkauf an Mitarbeitern. Sie verkündet gleich den Gewinner der Kategorie "Bester Fernsehfilm".

19:09 Uhr: Der erste Preisträger steht fest:

Beste Unterhaltung Show

Die große Terra X-Show (ZDF/Gruppe 5/Riverside Entertainment)

Take Me Out (RTL/UFA Show & Factual)

Wer stiehlt mir die Show? (ProSieben/Florida Entertainment)

Joko und das Team zeichnen gerade neue Folgen von "Joko & Klaas gegen ProSieben" auf und ist daher nicht in Köln und nimmt seinen Preis daher zugeschaltet in München entgegen. Er dankt seinen Mitstreitern - und auch Klaas dafür, dass er sich nicht einmal in diese Show eingemischt hat.

19:06 Uhr: Schöneberger: "Noch sieht es aus wie die Landesgartenschau. Aber wartet ab bis es dunkel ist und unser Lichtkonzept wirkt. Dann sieht es aus wie Las Vegas."

19:02 Uhr: Günther Jauch ist übrigens entschuldigt wegen einer Eigentümer-Versammlung in Potsdam. Sagt zumindest Barbara Schöneberger. Pocher begrüßt sie mit den Worten: "Ich bin ein bisschen enttäuscht. Das Jahr ist fast um und noch kein neues Kind."



18:59 Uhr: Zur Eröffnung gibt's erst einen Musik-Einspieler und dann einen Live-Auftritt von Barbara Schöneberger, Sasha und dem Ensemble von "Let's Dance". Mit Hebefigur.

18:53 Uhr: Noch ist es hier nicht los gegangen, Warm-Upper Christian Oberfuchshuber lässt gerade noch Appläuse aufzeichnen - man hat ja fast vergessen wie das ist, wenn es wieder Live-Publikum gibt...

18:38 Uhr: Wir haben den Roten Teppich hinter uns gelassen und sind im Pressezentrum angekommen, das dieses Jahr standesgemäß in der Kölner Ersatz-Oper angesiedelt ist. Wir sind also auf große Kunst eingestellt und warten Mal ab, was der Fernsehpreis so bietet. Um 18:45 Uhr soll es hier los gehen, RTL überträgt die Verleihung zeitversetzt ab 20:15 Uhr.