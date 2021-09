Wir werden den Artikel fortlaufend aktualisieren. Die Seite lädt sich nicht automatisch neu.

22:40 Uhr: Und damit ist hier nun mit einiger Verspätung Schluss. Von uns gibt's noch die Zusammenfassung der Gewinner und damit verabschieden auch wir uns in Richtung Aftershowparty, wo wir vermutlich auf eine hungrige und fröstelnde Branche treffen.

22:33 Uhr: Kerkeling sagt, er nehme den Preis vor allem deswegen an, weil er nun so häufig höre, dass er zu jung sei. Dankesworte richtete er auch an die LGBTQ-Community, die ihn über so viele Jahrzehnte mitgetragen habe. Daher wolle er den Preis dieser Community widmen.

22:22 Uhr: Zu guter Letzt folgt nun also noch die Ehrung für Hape Kerkeling. Sasha singt dafür zum Auftakt "Das ganze Leben ist ein Quiz", Michael Kessler ist mit "Witzischkeit kennt keine Grenzen" auf der Bühne, und der lustische Glückshase ist auch mit von der Partie. Und Rolando Villazón gibt "Hurz" zum Besten, Angelika Milster ist als Uschi Blum auf der Bühne und auch Horst Schlämmer darf in einem Einspieler nicht fehlen.

22:13 Uhr: Die letzte reguläre Kategorie des Abends ist die beste Drama-Serie - und hier darf man bei WarnerMedia und W&B Television jubeln

Beste Drama-Serie

Para – Wir sind King (TNT/W&B Television)

Unbroken (ZDFneo/Network Movie)

Wir sind jetzt (RTLZWEI/TVNOW/Producers at Work)

22:01 Uhr: Jetzt gibt's Dankesworte der Stars vor der Kamera für alle, die hinter der Kamera arbeiten. Auch für die Gewerke gab's ja schon Preise, allerdings wurden die Gewinner schon vorab bekannt gegeben.

21:55 Uhr: Hier ist nochmal kurze Pause - doch noch fehlt die letzte Kategorie "Beste Serie" und natürlich der Ehrenpreisträger Hape Kerkeling. Die Deadline 22 Uhr, zu der im Tanzbrunnen draußen eigentlich Schluss sein müsste, wird man also sicher reißen.

21:49 Uhr: Netflix war schon mehrfach siegreich, nun hat sich auch noch Amazon einen Preis gesichert - mit der Doku "Schwarze Adler".



Beste Dokumentation/Reportage

Erlebnis Erde: Rentiere auf dünnem Eis (ARD/MDR/Arte/Altayfilm)

Hallo, Diktator – Orbán, die EU und die Rechtsstaatlichkeit (Arte/ZDF/Broadview TV)

ProSieben Spezial: Rechts. Deutsch. Radikal (ProSieben/PQPP2)

Schwarze Adler (Amazon/ZDF/Broadview TV)

Wirecard – Die Milliarden-Lüge (Sky/ARD/RBB/Sperl Film)

21:33 Uhr: In der Kategorie beste Infotainment setzte sich eine Sendung aus "Joko & Klaas Live" gegen eine andere an - und in beiden waren Joko & Klaas nicht oder nur am Rande zu sehen... Sie konnten sich also fast nur selbst schlagen.

Bestes Infotainment

Joko & Klaas 15 Minuten: Männerwelten (ProSieben/Florida Entertainment)

Joko & Klaas – Live: Pflege ist #NichtSelbstverständlich (ProSieben/Florida Entertainment)

RTL Spezial – Angriff auf unsere Kinder und was WIR dagegen machen können! (RTL/RTL News)

Und das heißt auch: Fernsehpreis-Triple für die Produktionsfirma Florida!

Den Preis nahmen die selbst in der Pflege tätigen Alexander Jorde und Franziska Böhler nahmen den Preis entgegen und richteten auch einen Appell an die Zuschauer und "Bald zu Pflegenden": "Pflegenotstand ist nichts, was diese Pandemie kreiert hat. Sie hat ihn einfach nur schmerzhaft verdeutlicht. Das gab es vor Covid und das wird es auch in Zukunft geben. (...) In genau 10 Tagen haben wir eine Bundestagswahl. Auch wenn in manchen Triellen nicht so viel Platz für die Pflege war: Vergessen sie uns und die vielen Pflegekräfte, die jetzt gerade auf den Covid-Stationen stehen, nicht. Eine gute Pflege und ein gutes Gesundheitssystem sind vor allem eines: Nicht selbstverständlich."

21:28 Uhr: 1, 2, 3 Anekdote: 2003 wurde Barbara Schöneberger übrigens als Botschafterin des Bieres mit dem Satz "Spritzig wie ein Helles, Erotisch wie ein Bockbier" ausgezeichnet.

21:23 Uhr: Der Nachwuchspreis des Deutschen Fernsehpreises geht an Aminata Belli. Anders als in früheren Jahren bekam sie ihn aber nicht überraschend im Publikum. Stattdessen hat man ihn mit einem Einspieler eingefangen, als Fabian Köster sie überrascht hat. Damit hat man trotzdem einen großen Überraschungsmoment geschaffen. "Du hast den Deutschen Fernsehpreis gewonnen!" - Antwort: "Wofür??" Und dann kamen Ungläugibkeit, große Freude und Tränen.

Aminata Belli dann vor Ort: "Meine Mama hat mir mein Leben lang gesagt: 'Ohne Fleiß kein Preis'. Ich danke sehr, dass mein Fleiß gesehen wird."

21:22 Uhr: Kleine Info aus dem Publikum übrigens: An jedem Sitz gab's eine Decke. Falls sich so mancher fragt, ob es da draußen nicht langsam kühl werden müsste.

21:20 Uhr: Doppelschlag für "Die Toten von Marnow": Auch Geršaks Kollegin Petra Schmidt-Schaller bekommt den Preis für die beste Schauspielerin.

Beste Schauspielerin

Lisa-Marie Koroll für Wir sind jetzt (RTLZWEI/TVNOW/Producers at Work) und Aus Haut und Knochen (SAT.1/Rowboat Film- und Fernsehproduktion)

Claudia Michelsen für Ku'damm 63 (ZDF/UFA Fiction)

Soma Pysall für Para – Wir sind King (TNT/ W&B Television)

Petra Schmidt-Schaller für Die Toten von Marnow (ARD/NDR/Degeto/Polyphon/made in munich)

Aylin Tezel für Unbroken (ZDFneo/Network Movie)

Wegen des großen Erfolgs eben nimmt Sascha Alexander Geršak auch diesen Preis entgegen, weil Petra Schmidt-Schaller gerade dreht. Er wird ihn ihr übergeben und sagt "Ich freue mich jetzt schon, dass ich ihr beim Freuen zuschauen kann".

21:11 Uhr: Bei den Männern setzt sich Sascha Alexander Geršak durch, der die Jury nicht nur für seine Rolle in "Die Toten von Marnow", sondern auch im "Polizeiruf 110: Der Verurteilte" überzeugt hat.

Bester Schauspieler

Matthias Brandt für Das Geheimnis des Totenwaldes (ARD/NDR/Degeto/Conradfilm/Bavaria Fiction) und Wir wären andere Menschen (ZDF/Akzente Film)

Sascha Alexander Geršak für Die Toten von Marnow (ARD/NDR/Degeto/Polyphon/made in munich) und Polizeiruf 110: Der Verurteilte (ARD/MDR/filmpool fiction)

Charly Hübner für Für immer Sommer 90 (ARD/Degeto/Florida Film) und Hausen (Sky/Lago Film)

Bjarne Mädel für Sörensen hat Angst (ARD/NDR/Claussen+Putz)

Mišel Matičević für Oktoberfest 1900 (ARD/BR/Degeto/WDR/MDR/Zeitsprung Pictures/Violet Pictures/Amalia Film/Maya Production)

"Ich habe einen Anruf bekommen, dass ich nominiert bin. Da hab ich mir gedacht, dieses Mal hol ich mir das Ding! Dann hab ich ne Woche später nochmal nen Anruf bekommen, wer noch nominiert ist. Dann hab ich mir gedacht: Na gut, nur nominiert zu sein ist auch okay." Sascha Alexander Geršak nutzt seine Dankesrede im Folgenden im Grunde für eine kurze Laudatio auf seine Mitnominierten.

21:06 Uhr: Schöneberger und Gottschalk zeichnen nun die beste Schauspielerin und den besten Schauspieler aus. Zum Kompetenz-Nachweis gibt's nun Ausschnitte aus den "Supernasen2 und "Hanni & Nanni 2".

21:01 Uhr: Thomas Gottschalk steht auf der Bühne - mit einer kleinen Gemeinheit gegen seinen einstigen "Wetten, dass..?"-Nachfolger: "Darf ich an der Stelle Markus Lanz gratulieren? Es gibt ja Sachen, die er kann!"

20:51 Uhr: Können sie nicht... Sondern:

Beste Moderation/Einzelleistung Unterhaltung

Daniel Hartwich für Let's Dance (RTL/Seapoint Productions)

Andrea Kiewel für ZDF-Fernsehgarten (ZDF)

Ralf Schmitz für Take Me Out (RTL/UFA Show & Factual)

Andrea Kiewel hüpft und freut sich sichtlich sehr über diesen Preis für den "Fernsehgarten", den sie schon seit über zwanzig Jahren moderiert. Es sind die "zwei Stunden und 15 Minuten auf dem Lerchenberg, in denen die Welt noch in Ordnung ist", so "Kiwi".

20:48 Uhr: Achtung, Barbara Schöneberger mit einem Wortwitz: "Man sieht ja oft Produktionen, wo man nur die beste Einzeller-Leistung auszeichnen können, jetzt geht's aber um die beste Einzel-Leistung in der Unterhaltung." Motsi Mabuse hält die "Laudatio" in Tanzform. Sie erhält noch Unterstützung von Jorge Gonzales und Joachim Llambi. Ob sie wohl gleich "Let's Dance"-Kollege Daniel Hartwich gratulieren können?

20:43 Uhr: Die beste Info wurde also von Joko & Klass präsentiert, die beste Comedyserie von Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben aus dem "RTL aktuell"-Set... Aber versehen mit einem kleinen Gag, der auf die kurioseste Sendung des Jahres verweist...

Beste Comedy-Serie

KBV – Keine besonderen Vorkommnisse (TVNOW/Warner Bros. International Television Production/eitelsonnenschein)

Das letzte Wort (Netflix/Pantaleon Films)

Lu von Loser (ZDF/Alice Gruia Produktion)

Produzent Daniel Sonnabend nahm den Preis stellvertretend fürs Team entgegen, Hauptdarstellerin Anke Engelke war nicht in Köln vor Ort.

20:39 Uhr: Jetzt bekommen Joko & Klaas ihre drei Minuten, die man - erneut zugeschaltet aus München - als Laudatoren für, Überraschung, beste Information. Sie haben sich aber natürlich auch einen Namen gemacht mit ihren "15 Minuten Live".

Beste Information

Frontal (ZDF)

Markus Lanz (ZDF/Mhoch2 TV/Fernsehmacher)

Panorama (ARD/NDR)

"Lanz lässt Meinungen zu, die oft so unterschiedlich sind, wie die Startzeiten seiner Sendung, lässt seinen Gästen Raum, wo sie ihn brauchen und unterbricht sie, wo es nötig ist", sagte Laudator Klaas Heufer-Umlauf über den nun ausgezeichneten Markus Lanz, den "hardest working man in showbusiness".

Lanz dankt seinem Team und sagt, es sei so gut, dass viele von der Konkurrenz abgeworben würden. Lanz: "Einer unserer langjährigen Mitarbeiter sitzt angeblich mit Jan Hofer in einem Büro. Falls das so ist, dann schick uns gerne mal ein Beweisfoto - als Abschreckung für die anderen, was ihnen so blüht, wenn sie wechseln." Man darf gespannt sein, ob RTL diesen Spruch in der TV-Ausstrahlung drin lässt...

20:29 Uhr: "Dieser Jahrgang ist ein sehr guter Jahrgang, der Mehrteiler ist der Roman des Fernsehens", sagt Nico Hofmann - und übergibt den Preis für den besten Mehrteiler an...

Bester Mehrteiler

Das Geheimnis des Totenwaldes (ARD/NDR/Degeto/Conradfilm/Bavaria Fiction)

Oktoberfest 1900 (ARD/BR/Degeto/WDR/MDR/Zeitsprung Pictures/Violet Pictures/Amalia Film/Maya Production)

Die Toten von Marnow (ARD/NDR/Degeto/Polyphon/made in munich)

Für "Oktoberfest 1900" ist es der zweite Preis, vorab gab's auch schon für die Beste Musik eine Auszeichnung. Und jetzt alle... "Grea is des wos übrig bleibd..."

Produzent Michael Souvignier von Zeitsprung sagt, dass er auf eine zweite Staffel hofft. Noch ist hier offenbar keine Entscheidung gefallen. Der Fernsehpreis könnte ja vielleicht noch den nötigen Rückenwind geben. Ein Dank ging neben der ARD auch noch an Netflix, das durch den Ankauf der internationalen Rechte die Finanzierung gesicher habe.

20:21 Uhr: Böhmermann und Kebekus müssen sich Daniel Donskoy geschlagen geben...

Beste Comedy/Late Night

Die Carolin Kebekus Show (ARD/WDR/btf/UnterhaltungsFlotte TV)

Freitagnacht Jews (WDR/Turbokultur)

ZDF Magazin Royale (ZDF/Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld)

Donskoy sagt in seiner Dankesrede: "Wir machen alle Unterhaltung, wir wollen Menschen berühren, aber vor allem haben wir alle die Möglichkeit Repräsentation von Menschen zu sein, die manchmal kein Gehör finden. Wenn ihr wirklich was verändern wollt, dann gebt marginalisierten Gruppen die Möglichkeit, für sich selbst zu sprechen."

20:13 Uhr: Wir müssen mehr lachen. Das Lachen unterscheidet uns von den Terroristen, sagt Michael Mittermeier, der zur Kategorie "Beste Comedy / Late Night" überleitet.

20:09 Uhr: Dokus sind der heiße Scheiß, offenbar war die Wirklichkeit noch nie so spannend wie heute", sagt Jenke von Wilmsdorff, der die Laudation hält. Im Corona-Jahr gab es kein Vorbeikommen an diesem Preisträger...

Beste Doku-Serie

Charité intensiv – Station 43 (RBB/ARD-Mediathek/Docdays Productions)

Höllental (ZDF/Kundschafter Filmproduktion)

Rohwedder – Einigkeit und Mord und Freiheit (Netflix/Gebrüder Beetz Filmproduktion)

19:59 Uhr: Das ist bislang die größte Überraschung des Abends - diese Sendung dürften nämlich die wenigsten gesehen haben. Statt an die EM-Übertragungen des ZDF oder von Magenta gewann nämlich das ZDF mit der Übertragung der Segel-Regatta Vendée Globe.

Beste Sportsendung

sportstudio live – UEFA EURO 2020 (ZDF)

UEFA EURO 2020 (Magenta TV/Telekom Deutschland/thinXpool TV/Plazamedia/NEP Germany)

Vendée Globe (ZDF)

19:54 Uhr: Den Umschlag für die beste Sportsendung lässt man nun in einem Einspieler durch den Ninja Warrior-Parcours tragen. Etwas kurios, dass man von den Nominierten nichts sieht, dafür ein bisschen Ninja Warrior.

19:49 Uhr: Nach endlos scheinenden Minuten hat die echte Ruth Moschner Tahnee doch noch erlöst, diese Nummer zog leider gar nicht. Vermutlich haben 80 Prozent der Gäste vor Ort gar nicht bemerkt, dass es gar nicht die echte Ruth Moschner war. Nun also endlich zum nächsten Gewinner:

Bestes Factual Entertainment

Altes Haus sucht Mitbewohner (Vox/Banijay Productions)

Showtime of my Life – Stars gegen Krebs (Vox/Seapoint Productions)

Unvergesslich – Unser Chor für Menschen mit Demenz (ZDF/Tower Productions)

Damit gibt's nach Florida nun noch eine zweite Produktionsfirma, die heute abend schon zwei Mal bedacht wurde: Seapoint.

19:45 Uhr: Jetzt tritt Tahnee als Ruth Moschner auf. Stößt beim Publikum vor Ort eher auf eisernes Schweigen.

19:39 Uhr: Letztes Jahr gab's den Preis für "Prince Charming", jetzt ist die lesbische Variante an der Reihe.

Beste Unterhaltung Reality

5 Senses for Love – Heirate dein Blind Date (Sat.1/RedSeven Entertainment)

First Dates Hotel (VOX/Warner Bros. International Television Production)

Princess Charming (TVNow/Vox/Seapoint Productions)

Die "Princess" persönlich nimmt den Preis stellvertretend entgegen. Sie sagt, dass Reality TV nicht nur Trash, sondern auch Haltung zeigen könne. Haltung war nun schon das Hauptthema zweier Dankesreden - im Bereich Reality und Moderation Information.

19:38 Uhr: Im TV gäbe es nun eine Werbeunterbrechung, hier gibt's eine Unterbrechung für den Weg von Pocher und Jones auf die Hauptbühne. Eindruck bisher: Man bemüht sich um viel Abwechslung in der Präsentation der einzelnen Kategorien, zieht sie aber recht stringent bislang ohne viele andere Show-Elemente durch. Und es gibt vielleicht etwas zu wenig Ausschnitte der Nominierten und Ausgezeichneten. Wer sie nicht gesehen hat, hat auch danach wenig Ahnung, worum es sich dreht.

19:31 Uhr: Für die Auszeichnung der besten Reality hat man Olivia Jones und den mit Badehose bekleideten Oliver Pocher an den benachbarten Beachclub am Rhein gestellt. Und man verschafft auch nochmal der RTLzwei-"Jobanzeige" nochmal ein größeres Publikum. Hier gibt es sie in voller Schönheit. Und ein bisschen Lästerei gibt's auch, für die aber nicht mehr Zeit war.

19:24 Uhr: Es geht weiter wild durch die unterschiedlichen Kategorien, weiter geht's für die beste Einzelleistung in der Information. Die Laudatio kommt von Petra Gerster, die dieses Jahr die "heute"-Moderation abgegeben hat.

Beste Moderation/Einzelleistung Information

Jochen Breyer für „#5JahreWirSchaffenDas“ und „Der Querdenker-Effekt“ aus der Reihe ZDFzoom: Am Puls Deutschlands (ZDF)

Anja Reschke für Panorama (ARD/NDR)

Isabel Schayani für die Moderation des Weltspiegel (ARD/WDR) und ihre Live-Schalte aus dem Flüchtlingslager Moria bei Anne Will (ARD/NDR)

"Gerade in diesen Zeiten sind Politmagazine wichtig wie nie", heißt es aus dem Off, während Anja Reschke Ein Gruß an die ARD-Programmdirektion? "Comedians, Showmaster, ProSieben und RTL machen Journalismus. Journalismus ist die neue Unterhaltung", sagt Reschke.

19:19 Uhr: Bester Fernsehfilm

Für immer Sommer 90 (ARD/Degeto/Florida Film)

Jackpot (ARD/SWR/Constantin Television)

Das Unwort (ZDF/Moovie)

Zweite Kategorie - und schon zum zweiten Mal darf bei Florida gejubelt werden! Nach dem Preis für die beste Show holt die Produktionsfirma nun auch den Preis für den besten Fernsehfilm. Und nicht zu vergessen: In der Kategorie Infotainment sind auch noch zwei Florida-Produktionen nominiert. Könnte ein großer Abend für die Berliner werden!

Entgegen genommen wird der Preis u.a. von Charly Hübner, der auch nochmal als bester Schauspieler nominiert ist. "Wir freuen uns, weil die ganze Geschichte des Projektes mit der Pandemie zu tun hat. Der Plan war, dass wir damit vielleicht den Lockdown überwinden und trotzdem arbeiten können." Insgesamt gab es nur elf Drehtage, es handelte sich um eine Impro-Produktion.

19:15 Uhr: Regina Ziegler ist nun im Interview bei Barbara Schöneberger und sagt: "Früher hieß es 'Produzieren ist schwierig' heute heißt es 'Produzieren ist besonders schwierig'." Der Grund ist, dass so viel produziert werde. Es gebe einen regelrechten Ausverkauf an Mitarbeitern. Sie verkündet gleich den Gewinner der Kategorie "Bester Fernsehfilm".

19:09 Uhr: Der erste Preisträger steht fest:

Beste Unterhaltung Show

Die große Terra X-Show (ZDF/Gruppe 5/Riverside Entertainment)

Take Me Out (RTL/UFA Show & Factual)

Wer stiehlt mir die Show? (ProSieben/Florida Entertainment)

Joko und das Team zeichnen gerade neue Folgen von "Joko & Klaas gegen ProSieben" auf und ist daher nicht in Köln und nimmt seinen Preis daher zugeschaltet in München entgegen. Er dankt seinen Mitstreitern - und auch Klaas dafür, dass er sich nicht einmal in diese Show eingemischt hat.

19:06 Uhr: Schöneberger: "Noch sieht es aus wie die Landesgartenschau. Aber wartet ab bis es dunkel ist und unser Lichtkonzept wirkt. Dann sieht es aus wie Las Vegas."

19:02 Uhr: Günther Jauch ist übrigens entschuldigt wegen einer Eigentümer-Versammlung in Potsdam. Sagt zumindest Barbara Schöneberger. Pocher begrüßt sie mit den Worten: "Ich bin ein bisschen enttäuscht. Das Jahr ist fast um und noch kein neues Kind."



18:59 Uhr: Zur Eröffnung gibt's erst einen Musik-Einspieler und dann einen Live-Auftritt von Barbara Schöneberger, Sasha und dem Ensemble von "Let's Dance". Mit Hebefigur.

18:53 Uhr: Noch ist es hier nicht los gegangen, Warm-Upper Christian Oberfuchshuber lässt gerade noch Appläuse aufzeichnen - man hat ja fast vergessen wie das ist, wenn es wieder Live-Publikum gibt...

18:38 Uhr: Wir haben den Roten Teppich hinter uns gelassen und sind im Pressezentrum angekommen, das dieses Jahr standesgemäß in der Kölner Ersatz-Oper angesiedelt ist. Wir sind also auf große Kunst eingestellt und warten Mal ab, was der Fernsehpreis so bietet. Um 18:45 Uhr soll es hier los gehen, RTL überträgt die Verleihung zeitversetzt ab 20:15 Uhr.