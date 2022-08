Das verstärkte Fiction-Engagement von RTL Deutschland, in erster Linie für den eigenen Streamingdienst RTL+, schlägt sich auch bei den Nominierungen für den Deutschen Fernsehpreis nieder. RTL ist in den Fiction-Kategorien so oft nominiert wie länger nicht mehr. Das liegt in erster Linie an zwei Produktionen. Zum einen liegt das an der Serie "Faking Hitler", die übrigens am Abend der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises bei Vox ihre Free-TV-Premiere feiern wird. Auf der Gala hat sie Chancen, als Beste Drama-Serie ausgezeichnet zu werden. Vorgeschlagen ist sie obendrein in der Kategorie "Beste Musik Fiction", in der Helmut Zerlett und Robert Matt ausgezeichnet werden könnten sowie in der Kategorie "Bester Schauspieler": Vorgeschlagen ist hier Moritz Bleibtreu für seine Leistung. Neben "Faking Hitler" könnte RTL auch für den Film "Das weiße Schweigen" eine Auszeichnung mitnehmen. Der Streifen ist nicht nur als "Bester Film" vorgeschlagen, auch Darstellerin Julia Jentsch darf sich im Bereich "Beste Schauspielerin" Hoffnung machen.

Im Folgenden: Alle Nominierungen im Überblick