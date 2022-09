Seit 1999 wird der Deutsche Fernsehpreis als gemeinschaftliche Auszeichnung der öffentlich-rechtlichen und privaten Sender für besonders herausragende kreative Leistungen verliehen. Gründungsgedanke dieser Auszeichnung war ein gemeinsamer Qualitätsbegriff und eine Reduzierung der Preisverleihungen: ARD und ZDF trennten sich dafür vom "Telestar", bei RTL stellte man den "Goldenen Löwen" ein.

DWDL.de wirft im Rahmen des Specials zum Deutschen Fernsehpreis einen Blick auf die Historie der bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger in den am längsten existierenden Werkskategorien der drei Kategorien Fiktion, Unterhaltung und Information. In wessen Fußstapfen treten die diesjährigen Nominierten und wie fällt die bisherige Bilanz der Sender in den Kategorien aus?

Und wir beginnen mit der Fiktion. Bei der 23. Verleihung in diesem Jahr (2015 gab es keine Verleihung, daher kein Rechenfehler) werden beim Deutschen Fernsehpreis wie schon in den Vorjahren in gleich vier Werkskategorien die Leistungen deutscher Fernsehschaffenden in der Fiktion ausgezeichnet: Beste Drama-Serie, Beste Comedy-Serie, Bester Fernsehfilm und Bester Mehrteiler. Doch das war nicht immer so.

Bei der Gründung des gemeinschaftlich verliehenen Deutschen Fernsehpreises gab es lediglich Bester Fernsehfilm und Beste Serie. Während der "TV Movie" bei den Emmys in den USA nur eine Nebenrolle spielt, weil das Genre wenig verbreitet ist im US-Fernsehen, ist in Deutschland das Angebot größer und der Wettbewerb weitaus härter. Doch dazu später mehr. Das Genre der Stunde bleibt: Die Serie, genauer: die Drama-Serie.

Ausgezeichnet in der Kategorie "Beste Drama-Serie" 1999 Doppelter Einsatz RTL 2000 Ritas Welt RTL 2001 Der Ermittler ZDF 2002 Edel & Starck Sat.1 2003 Abschnitt 40 RTL 2004 Abschnitt 40 RTL 2005 Abschnitt 40 RTL 2006 Türkisch für Anfänger ARD 2007 KDD - Kriminaldauerdienst ZDF 2008 Doctor's Diary RTL 2009 Der Lehrer RTL 2010 Danni Lowinski Sat.1 2011 Weissensee ARD 2012 Der letzte Bulle Sat.1 2013 Zeit der Helden ARD 2014 Danni Lowinski Sat.1 2016 Club der roten Bänder Vox 2017 Club der roten Bänder Vox 2018 Babylon Berlin Sky/ARD 2019 Bad Banks ZDF 2020 Der Pass Sky 2021 Para - Wir sind King Warner TV Serie Anmerkung: Diese Kategorie hieß bis 2017 "Beste Serie", wurde dann umbenannt in "Beste Drama-Serie", da die Kategorie Comedy-Serie wieder eingeführt wurde.

© RTL Abschnitt 40 (RTL)

© Sky Der Pass (Sky)

© RTL Ritas Welt (RTL)

Ausgezeichnet in der Kategorie "Beste Comedy-Serie" 1999 Kategorie nicht existent - 2000 Kategorie nicht existent - 2001 Kategorie nicht existent - 2002 Kategorie nicht existent - 2003 Alles Atze RTL 2004 Berlin, Berlin ARD 2005 Nikola RTL 2006 Pastewka Sat.1 2007 Stromberg ProSieben 2008 Kategorie nicht existent - 2009 Kategorie nicht existent - 2010 Kategorie nicht existent - 2011 Kategorie nicht existent - 2012 Kategorie nicht existent - 2013 Kategorie nicht existent - 2014 Kategorie nicht existent - 2016 Kategorie nicht existent - 2017 Kategorie nicht existent - 2018 Magda macht das schon RTL 2019 Jerks Maxdome/ProSieben 2020 How to sell drugs online (fast) Netflix 2021 Das letzte Wort Netflix Anmerkung: Diese Kategorie existierte in den Jahren 2003 bis 2007 als "Beste Sitcom", wurde dann erst 2018 wieder eingeführt als aus einer Kategorie "Beste Serie" zwei Kategorien für Drama- und Comedy-Serien wurde.

Bei der besten Comedy-Serie hatte das ZDF bislang nichts zu lachen, was sich dieses Jahr aber ändern könnte: Mit "Doppelhaushälfte" und "Deadlines" sind immerhin gleich zwei sehr starke Produktionen der Mainzer im Rennen gegen die erste überzeugende Magenta TV-Produktion "Oh Hell".

© ARD Berlin, Berlin (ARD)

© ARD Für immer Sommer 90 (ARD)

Ausgezeichnet in der Kategorie "Bester Fernsehfilm" 1999 Sperling und der brennende Arm ZDF 2000 Warten ist der Tod ZDF 2001 Der Tunnel* Sat.1 2002 Der Tanz mit dem Teufel* Sat.1 2003 Unter Verdacht: Eine Landpartie ZDF 2004 Stauffenberg ARD 2005 Marias letzte Reise ARD 2006 Dresden* ZDF 2007 Rose ARD 2008 Contergan ARD 2009 Mogadischu ARD 2010 Tatort: Weil sie böse sind ARD 2011 Homevideo ARD 2012 Das Ende einer Nacht ZDF 2013 Operation Zucker ARD 2014 Männertreu ARD 2016 Nackt unter Wölfen ARD 2017 Familienfest ZDF 2018 Eine unerhörte Frau ZDF 2019 Aufbruch in die Freiheit ZDF 2020 Bist du glücklich? ARD 2021 Für immer Sommer 90 ARD Anmerkung: Erst im Jahr 2009 gab es eine eigene Kategorie "Bester Mehrteiler". Bis dahin sind entsprechende Produktionen in der Kategorie Bester Fernsehfilm mitgelaufen. Das betrifft die mit * gekennzeichneten Produktionen.

© ZDF/Julia Terjung Wannseekonferenz (ZDF)

© ARD Im Angesicht des Verbrechens (ARD)

Ausgezeichnet in der Kategorie "Bester Mehrteiler" 1999 Kategorie nicht existent - 2000 Kategorie nicht existent - 2001 Kategorie nicht existent - 2002 Kategorie nicht existent - 2003 Kategorie nicht existent - 2004 Kategorie nicht existent - 2005 Kategorie nicht existent - 2006 Kategorie nicht existent - 2007 Kategorie nicht existent - 2008 Kategorie nicht existent - 2009 Wir sind das Volk Sat.1 2010 Im Angesicht des Verbrechens ARD 2011 Hindenburg RTL 2012 Der Mann mit dem Fagott ARD 2013 Unsere Mütter, unsere Väter ZDF 2014 Kategorie nicht existent - 2016 Kategorie nicht existent - 2017 Mitten in Deutschland: NSU ARD 2018 Brüder ARD 2019 Gladbeck ARD 2020 Preis der Freiheit ZDF 2021 Oktoberfest 1900 ARD Anmerkung: Diese Kategorie wurde erstmals 2009 eingeführt, dann 2014 bis 2016 pausiert (2015 gab es keinen Deutschen Fernsehpreis).

© Netflix/Kundschafter Film Billion Dollar Code (Netflix)

Doch wenn man die Serien-Kategorien mit in die Gesamtbetrachtung nimmt, ist RTL Deutschland in den vergangenen 22 Jahren des Deutschen Fernsehpreises fiktional auf Augenhöhe mit dem ZDF. Niemand jedoch hat mehr Preise in diesem Segment abgeräumt als die ARD: 23 Fernsehpreise gingen an die Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten. Es folgen das ZDF und RTL Deutschland mit jeweils 13 Deutschen Fernsehpreisen vor Seven.One Entertainment mit bislang zehn Auszeichnungen. Die Unterföhringer werden an der Bilanz diesmal nichts ändern können: Wenig Produktionen resultierten in null Nominierungen in fiktionalen Kategorien.