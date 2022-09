Seit 1999 wird der Deutsche Fernsehpreis als gemeinschaftliche Auszeichnung der öffentlich-rechtlichen und privaten Sender für besonders herausragende kreative Leistungen verliehen. DWDL.de wirft im Rahmen des Specials zum Deutschen Fernsehpreis einen Blick auf die Historie der bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger in den am längsten existierenden Werkskategorien der drei Kategorien Fiktion, Unterhaltung und Information. In wessen Fußstapfen treten die diesjährigen Nominierten und wie fällt die bisherige Bilanz der Sender in den Kategorien aus? Heute im Fokus: Die Unterhaltung.

Kein Genre füllt im deutschen Fernsehen mehr Sendestunden als die non-fiktionale Unterhaltung in ihren diversen Facetten. Das Spektrum reicht von klassischen Shows über Comedy-Formate und Satire bis zu Dokutainment und Reality-TV. Nicht immer wurde diese Bandbreite auch beim Deutschen Fernsehpreis entsprechend gewürdigt. Heute aber gibt es vier Formatkategorien: Beste Unterhaltung Show, Beste Unterhaltung Reality, Beste Comedy/LateNight sowie Bestes Factual Entertainment.

[[IMG|138976|medium|right|Stadt + Land = Liebe (SWR)]]Alle Genres werden dabei von beiden "Systemen" bedient, wie in diesem Jahr auch die Nominierung von "Stadt+Land=Liebe" vom SWR in der Kategorie Beste Unterhaltung Reality beweist. Da diese Kategorie jedoch sehr jung ist und erst seit 2020 vergeben wird, gibt es hierzu im Folgenden noch keine Tabelle: Die ersten beiden Auszeichnungen gingen 2020 an "Das Sommerhaus der Stars" (RTL) und "Princess Charming" (RTL+). Eine längere Historie haben die anderen drei Kategorien.

Allem voran die Beste Show, die als einzige Kategorie in der Unterhaltung durchgehend verliehen wurde, auch wenn es bei der Premiere des Deutschen Fernsehpreises den kuriosen Umstand gab, dass zusätzlich auch die "Beste Unterhaltungssendung" ausgezeichnet wurde: So kamen 1999 "TV Total" als besagte Unterhaltungssendung und auch "Wetten, das..?" als beste Show zu einer Auszeichung. Ein Jahr später gab es nur eine Kategorie und 2001 wurde dann die Beste Comedy eingeführt.

Ausgezeichnet in der Kategorie "Beste Unterhaltung Show" 1999 TV Total und Wetten, dass..? ProSieben und ZDF 2000 Wer wird Millionär RTL 2001 Die Harald Schmidt Show Sat.1 2002 Die 80er Show RTL 2003 Deutschland sucht den Superstar RTL 2004 Genial daneben Sat.1 2005 Clever, die Show die Wissen schafft Sat.1 2006 Wer wird Mililonär: Das Prominentenspecial RTL 2007 Schlag den Raab ProSieben 2008 Deutschland sucht den Superstar RTL 2009 Wetten, dass..? ZDF 2010 Unser Star für Oslo ARD/ProSieben 2011 Eurovision Song Contest ARD 2012 The Voice of Germany ProSieben/Sat.1 2013 Got to Dance Sat.1 2014 Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Vox 2016 Joko gegen Klaas - das Duell um die Welt ProSieben 2017 Die beste Show der Welt ProSieben 2018 The Voice of Germany ProSieben/Sat.1 2019 Let's Dance RTL 2020 The Masked Singer ProSieben 2021 Wer stiehlt mir die Show? ProSieben Anmerkung: Beim ersten Deutschen Fernsehpreis 1999 gab es "Beste Show" und "Beste Unterhaltungssendung. Die beiden Kategorien haben wir hier zusammen abgebildet.

Unübersehbar ist die Dominanz von ProSieben in den vergangenen Jahren: Fünf der letzten sechs Preisträger in diesem Genre liefen dort. Sehr oft prämiert wurden Formate in denen es auf musikalisches Taktgefühl, Gesang und Tanz ankam: Zehn der bisher 23 Preisträger kommen aus diesem Subgenre. Mit "Wetten, dass..?", "Wer wird Millionär", "Deutschland sucht den Superstar" und "The Voice of Germany" haben bisher vier Formate gleich zweimal abräumen können - durch die Bank übrigens Formate, die es noch oder wieder im deutschen Fernsehen gibt. "Wer stiehlt mir die Show" könnte sich da dieses Jahr einreihen mit einem zweiten Sieg.

© Sascha Baumann / ZDF Die Giovanni Zarrella Show (ZDF)

Die bisherige Bilanz in dieser Kategorie ist eindeutig: 13x gewann eine Produktion der Sender von Seven.One Entertainment, 7x RTL Deutschland, 2x ARD und 2x ZDF, wobei "Unser Star für Oslo" sowohl ARD als auch ProSieben zugerechnet wurden. Die gesammelte deutsche Fernsehbranche kommt nicht auf mehr Fernsehpreise als Seven.One Entertainment sie hier schon abräumen konnte. Eine deutliche Dominanz, geprägt durch die Erfolge der vergangenen Jahre. Völlig anders sieht das wiederum beim Factual Entertainment aus, was anfang ab 2010 zunächst als Dokutainment ausgezeichnet wurde.

Ausgezeichnet in der Kategorie "Bestes Factual Entertainment" 2010 Rach der Restauranttester und Rachs Restaurantschule RTL 2011 Stellungswechsel: Job bekannt, fremdes Land Kabel Eins 2012 Cover my song Vox 2013 Auf der Flucht - Das Experiment ZDFneo 2014 Shoppig Queen Vox 2016 Die Höhle der Löwen Vox 2017 Kitchen Impossible Vox 2018 Kitchen Impossible Vox 2019 Bares für Rares ZDF 2020 Wir sind klein und ihr seid alt Vox 2021 Showtime of my life - Stars gegen Krebs Vox

© TVNOW / Markus Hertrich Kitchen Impossible (Vox)

Nicht von Anfang an aber immerhin seit 2001 wird beim Deutschen Fernsehpreis schon die Kategorie Beste Comedy vergeben, an deren Preisträgerinnen und Preisträgern sich auch eine Evolution der Comedy im deutschen Fernsehen erkennen lässt: Waren hier einst die Sketch-Comedys deutlich erfolgreicher, ist es zuletzt die Satire. Eine Besonderheit der Kategorie: Von 2016 bis 2019 gab es mit Beste Unterhaltung LateNight noch eine weitere Auszeichnung, die jedoch seit der Preisvergabe 2020 mangels Programmauswahl wieder mit der Besten Comedy vereint wurde, was das Siegerformat des Vorjahres, "Freitag Nacht Jews", erklärt.

Ausgezeichnet in der Kategorie "Beste Comedy/LateNight" 2001 Was guckst du? Sat.1 2002 Ladykracher Sat.1 2003 Die Harald Schmidt Show Sat.1 2004 Dittsche - das wirklich wahre Leben WDR 2005 Schillerstraße Sat.1 2006 Kurt Krömer RBB 2007 Neues aus der Anstalt ZDF 2008 Switch Reloaded ProSieben 2009 TV-Helden RTL 2010 Heute Show ZDF 2011 Ladykracher Sat.1 2012 Knallerfrauen Sat.1 2013 Götter wie wir ZDFkultur 2014 Heute Show ZDF 2016 Die Anstalt und Neo Magazin Royale ZDF und ZDFneo 2017 Das Lachen der Anderen und Neo Magazin Royale WDR und ZDFneo 2018 Extra 3 und Luke! Die Woche und ich NDR und Sat.1 2019 Kroymann und Inas Nacht ARD und ARD 2020 Heute Show ZDF 2021 Freitag Nacht Jews WDR Anmerkung: Von 2016 bis 2019 gab es zusätzlich die Kategorie Beste LateNIght, die hier reingerechnet wurde.

© ZDF/Julia Feldhagen Heute Show (ZDF)

© Amazon / Frank Zauritz LOL - Last one laughing (Prime Video)

Zieht man am Ende Bilanz unter den vier Formatkategorien des Segments Unterhaltung der ersten 22 Jahre des Deutschen Fernsehpreises, dann gingen in diesem Bereich stolze 22 Auszeichnungen an Sender von Seven.One Entertainment. Auf dem zweiten Platz folgt RTL Deutschland, deren Sender auf 18 Auszeichnungen kommen. Das ZDF gewann 12x und die ARD 9x. Damit ist die Unterhaltung nach Definition des Deutschen Fernsehpreises eine Domäne der privaten Sender, noch jedenfalls. Gerade in der Comedy haben die Öffentlich-Rechtlichen - wie der Blick in die Historie zeigt - zuletzt enorm aufgeholt.