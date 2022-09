Mit einer "Nacht der Kreativen" erfindet sich der Deutsche Fernsehpreis in diesem Jahr ein Stück weit neu. Am kommenden Dienstag, also dem Tag vor der großen TV-Gala, sollen im Kölner Studio Ehrenfeld schon mal "die Besten der Besten in den Personenkategorien Fiktion, Unterhaltung und Information" gekürt werden, wie es heißt. Im Fernsehen wird die "Nacht der Kreativen" dagegen nur eine Nebenrolle spielen - die Ausstrahlung erfolgt in der Nacht zum Mittwoch um 0:45 Uhr.

Immerhin: Wie jetzt bekannt wurde, wird die Verleihung auch zu einer früheren Sendezeit bei 3sat zu sehen sein. Eine entsprechende Programmänderung sieht vor, dass der Kultursender die ersten von zwei Fernsehpreis-Abenden am kommenden Dienstag ab 22:25 Uhr übertragen wird. Mit dabei ist dann auch das aus dem "ZDF Magazin Royale" bekannte Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Die Moderation übernimmt Jana Pareigis.

Während die "Nacht der Kreativen" etwas kleiner ausfallen wird, ist die große Fernsehpreis-Show einen Tag später als Primetime-Show im ZDF geplant, deren Moderation einmal mehr Barbara Schöneberger übernehmen wird. Das ZDF spricht von einer "neu konzipierten Gala", die - anders als vor einem Jahr - aber nicht mehr Open Air stattfinden wird, sondern in den Kölner MMC Studios. Die Produktion übernimmt erneut Riverside Entertainment, Produzenten sind Peter Schönrock und Stephan Neumann.

"Herausragendes Fernsehen entsteht immer im Zusammenwirken kreativer Persönlichkeiten", sagte ZDF-Intendant Norbert Himmler, diesjähriger Vorsitzender des Stifterkreises, schon im Juni. "Diese wollen wir erstmalig mit einer exklusiven 'Nacht der Kreativen' würdigen und am darauffolgenden Abend eine zeitgemäße Show mit den Highlights des Fernsehjahres für das TV-Publikum ausrichten. Ich bin überzeugt, dass wir in diesem neuen Format den Deutschen Fernsehpreis für Branche und Publikum zukunftsweisend weiterentwickeln werden."