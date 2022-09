Am heutigen Abend findet im Kölner Coloneum die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises statt - anders als im Vorjahr also nicht mehr Open Air, sondern wieder im Studio. Und wenn man in den verregneten Himmel blickt, ist das auch ganz gut so. Was sich nicht geändert hat: Die DWDL-Redakteure Alexander Krei und Uwe Mantel berichten wieder in einem Livestream vom Roten Teppich. Wie immer improvisiert, aber mit ersten O-Tönen und Infos zu den verschiedenen Kategorien.