Kienle: "Ich habe sehr früh auf den Emmy geschielt"

Oliver Kienle, Headautor der ZDF-Serie "Bad Banks", macht sich Hoffnungen auf eine Auszeichnung dem International Emmy. Er habe schon sehr früh beim Schreiben auf den Preis geschielt, sagt er und fordert mehr Mut für neue Geschichten.



25.11.2019 - 06:32 Uhr von Alexander Krei , New York

An Auszeichnungen mangelt es "Bad Banks" bekanntlich nicht. Der International Emmy fehlt allerdings noch – das könnte sich jedoch in der Nacht zu Dienstag ändern, denn zusammen mit Produktionen aus Großbritannien, Indien und Brasilien ist die ZDF-Serie als beste Dramaserie nominiert. Headautor Oliver Kienle zeigte sich am Tag vor der Preisverleihung selbstbewusst. "Ich habe sehr früh auf den Emmy geschielt", sagte er am Rande des International Emmy World Television Festivals in New York im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de.

"Mein erster Film 'Bis aufs Blut' hat auf Anhieb so viele Preise gewonnen, dass ich sehr früh den ideellen Wert von Preisen infrage gestellt habe", so Kienle, der sich mit der gefeierten Banken-Serie ganz bewusst abheben wollte von anderen seriellen Stoffen, wie er betont. "Häufig wird gesagt, dass in Serien eine ganz neue Perspektive erzählt wird. In Wahrheit ist das aber nicht der Fall. Dabei leben wir in einer Zeit, in der weltweit nach Neuerfindungen gesucht wird. Leider trauen wir uns in Deutschland viel zu selten an Neuerfindungen von Genres und Geschichten."

Mit "Bad Banks" habe man aber genau das versucht. "Das ist natürlich auch anstrengend, weil es keine Vergleiche gibt. Sobald man jedoch über ein Projekt sagen kann, es sei 'das deutsche Irgendwas', sollte man es besser lassen. Das bringt uns erzählerisch in der Branche nicht voran." Dennoch habe es bei "Bad Banks" durchaus Aspekte gegeben, die er sich nicht zu erzählen traue, "weil ich Sorge hatte, dass mir Naivität vorgeworfen werden könnte", sagt Kienle. Der Erfolg habe jedoch dazu geführt, dass plötzlich viele Banker mit ihm sprechen wollten.

Erst durch das Feedback sei er schließlich mit der Arbeit an der zweiten Staffel vorangekommen. "Ich habe lange an der zweiten Staffel herumgedoktort und nicht so wirklich den Durchbruch geschafft", räumt der Autor gegenüber DWDL.de ein. "Erst die Rückmeldungen haben mir das eigene Erzählgespür zurückgegeben." In New York wird nun aber erst mal zeigen müssen, wie es um sein Emmy-Gespür bestellt ist.

