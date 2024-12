am 05.12.2024 - 15:14 Uhr

Herr Mills, Sie haben Sky im Zeitraum von Sommer 2025 bis Sommer 2029 pro Spielzeit 538 von 617 Einzelspielen der ersten und zweiten Bundesliga gesichert. Vorneweg und mit Blick auf das Erworbene: Wie ist Ihre Stimmung und wie anstrengend waren auch die vergangenen Wochen für Sie persönlich?

Barny Mills: Sicherlich waren es sehr intensive und unruhige Wochen - sogar mehrere. Wir hatten ja im April schon eine Ausschreibung und jetzt gab es quasi die Wiederholung. Es steckt eine Menge Arbeit dahinter. Umso mehr freuen wir uns, dass wir unsere gewünschten Pakete gewonnen haben.

Sie sprechen es an: Die Ausschreibung war eine Premiere, weil erstmals war jetzt bekannt, wie viel beim ersten Anlauf geboten wurde. Im Frühjahr soll es DAZN gewesen sein, das Sky in puncto Paket B, dem größten Einzelspielpaket, überboten hat. Wie erschrocken waren Sie damals im Frühjahr?

Offiziell haben wir nie erfahren, was sie bezahlen wollten. Es waren Presseberichte, aus denen man entnehmen konnte, dass sie möglicherweise viel mehr als wir geboten haben. Paket B ist das Ankerpaket. Es ist die Basis, auf die wir alles andere aufbauen. Auch für DAZN wäre dieses Paket sehr wichtig gewesen. Das ist der Grund, warum sie sich im Sommer mit der DFL vor Gericht getroffen haben. Das Ergebnis ist jetzt: Wir haben Paket B erworben, dazu alle Spiele der 2. Bundesliga und wir haben das beste Spiel jedes Spieltags am Samstagabend. Um ehrlich zu sein: Vermutlich haben nicht viele Menschen dieses Resultat erwartet. Umso glücklicher sind wir.

Sie haben sich über viele Monate auf diese Ausschreibung vorbereitet. Was war Ihre Strategie?

Wir hatten ein klares Ziel: Unsere Position als Bundesliga-Partner Nummer 1 zu stärken. Wir wollten mehr Spiele haben. Wir wollten mit Abstand die meisten Spiele haben. Und wir wollten die besten Spiele haben. Wir werden ab Sommer erstmals nach fast einer Dekade wieder Freitagabend-Spiele der ersten Liga bei Sky zeigen. Wir haben das so umkämpfte Paket B, die Topspiele, die zweite Liga und dort als Kirsche auf der Torte die großen Samstagabendmatches.

So ging die Bundesliga-Auktion bei den Live-Paketen aus Paket A: (Konferenz): DAZN

Paket B: (Einzelspiele Freitag/Samstagnachmittag): Sky

Paket C: (Topspiele Samstagabend): Sky

Paket D: (Sonntagsspiele): DAZN

Paket E: (9 Free-TV-Livespiele): ProSiebenSat.1

Paket F: (275 Einzelspiele und 98 Konferenzen 2. Liga): Sky

Paket G: (Topspiel 2. Liga): RTL-Gruppe / Sky

Gehen wir tiefer rein. Mit Paket C können sie die besten Spiele eines Spieltags zeigen – jede Mannschaft darf hier zehn Mal pro Saison spielen, zwei Mal öfter als bisher. In Paket B ist der Third Pick enthalten – und sie können damit jede Mannschaft bis zu sieben Mal auf den Freitag legen. Es muss Ihr Ziel sein, die besten Spiele von Paket B auf den Freitag zu legen, um sie DAZN vorzuenthalten?

Die Bundesliga am Freitagabend zu Sky zurückzubringen empfinde ich als wirklich aufregend. Die DFL-Regularien stellen sicher, dass wir am Freitagabend durchgehend die besten Spiele zeigen. Wir werden unsere Auswahlmöglichkeiten entsprechend nutzen und einen ikonischen Fußballabend etablieren.

Der Wert der Konferenz ist im Laufe der Jahre gesunken. Sky Deutschland-CEO Barny Mills

Die Konferenz werden Sie ab kommender Spielzeit verlieren. Das Produkt, das Sky-Vorgänger Premiere vor dann 25 Jahren erfunden hat und das Wochenende für Wochenende hohe Reichweiten hat. Wie sehr schmerzt das?

Ich möchte deutlich sagen: Unsere Strategie war es, die Pakete zu kaufen, die wir letztendlich auch gewonnen haben und wir fühlen uns mit diesem Ergebnis sehr wohl. Der Wert der Konferenz ist im Laufe der Jahre gesunken. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer davon: Auf den anderen Spieltagen liegen mehr Pickrechte. Der Freitagabend hat mehr Picks, der Samstagabend hat mehr und bessere Picks. Der Sonntag hat mehr und bessere Picks. Das heißt: Wir werden am Samstag um 15:30 Uhr zwar weiterhin tolle Spiele sehen, aber weniger mit Beteiligung der ganz großen Klubs.

Und was ist Ihr zweiter Punkt?

Ein zweiter Punkt, der sehr wichtig ist: Wir haben mit den Einzelspielpaketen ja weitere Rechte erworben. Wir besitzen In-Game-Clip-Rights, wir haben In-Game-Goal-Rights. Das ermöglicht es uns, innovative Fan-Formate zu kreieren – auch ohne die Konferenz. Wir stellen also weiterhin sicher, dass Sky-Kunden kein Tor verpassen werden. Und: Wir sind außerordentlich stolz darauf, dass wir damals die Konferenz erfunden haben. Die Werthaltigkeit der Pakete hat sich jedoch zu Ungunsten der Konferenz entwickelt. Mit 87 Prozent aller Einzelspiele der beiden Bundesligen und 80 Prozent aller Begegnungen exklusiv haben wir das klar bessere Angebot. Und wir haben etwa 75 Prozent aller Erstliga-Matches in voller Länge. Die glasklare Botschaft ist: Es gibt nur einen Anbieter, den man braucht, wenn man Bundesliga-Fan ist. Und es ist überdeutlich, wer der absolute Gewinner dieser Ausschreibung ist: Sky.

Sie haben angedeutet, dass an die Stelle der Konferenz innovative Neuerungen treten können. Was planen Sie?

Wir werden vor dem Start der nächsten Saison noch Verschiedenes ausprobieren, um herauszufinden, wie wir auch die neuen Rechte, etwa die Goal-Clips, verwenden können, um unseren Fans ein wirklich gutes und immersives Erlebnis anzubieten, mit dem sie am Samstagnachmittag mit Sky kein Tor verpassen.

Sie werden mehr als Spiele als je zuvor in Ultra HD zeigen – und Sie erhalten auch unter der Woche mehr Zugang zu den Klubs. Zumindest dem Plan nach sollen diese mehr Nähe zulassen. Das dürfte wichtig sein für Sky Sport News. Welche Rolle spielt dieser Sender in Ihrer Sportstrategie?

Sky Sport News ist ein wirklich wichtiger Part unseres Portfolios. Er ist einzigartig. Niemand anderes bietet einen 24/7-Sportnachrichtensender. Wir machen damit unser Non-Live-Sportprogramm besser. Etwa 40 Prozent der Bundesliga-Nutzung bei Sky Sport entfällt auf Inhalte abseits von Live-Spielen. Diese Extra-Rechte, die wir bekommen, werden dazu führen, dass Sky Sport News seine Marktführung in Sachen Sportnachrichten weiter ausbaut. Zusammen mit unseren Talkformaten stellen wir sicher, dass unsere Berichterstattung von niemandem geschlagen wird.

Sie wollen Sky Sport News und die Sport-Eigenproduktionen generell also fortsetzen.

Das ist unser Plan. Wir werden, wie üblich, von Saison zu Saison, zusehen, dass wir das Programm frisch und spannend gestalten und weiter verbessern.

Die Summe, die wir künftig pro Anstoßzeit zahlen, ist vergleichbar mit der jetzigen. Sky Deutschland-CEO Barny Mills

Die Frage kommt nicht von ungefähr, denn Sky wird ab der kommenden Saison deutlich mehr für die Bundesliga-Rechte zahlen müssen. Vor dem Hintergrund dieser Investition kündigen sich also zunächst einmal keine Einsparungen an?

Wir schauen anders darauf: Die Summe, die wir künftig pro Anstoßzeit zahlen, ist vergleichbar mit der jetzigen. Wir haben in der neuen Rechteperiode einen Kick-Off-Slot mehr.

Das ist ja eine durchaus wichtige Botschaft auch an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Bundesliga ist ein wichtiger Bestandteil unseres Geschäfts und trägt weiterhin zu unserem Wachstum und unserem Erfolg bei. Ich denke, mein Team wird ebenfalls sehr zufrieden mit dem Ausgang der Auktion sein. Auch damit, dass wir mehr Spiele und die besten Spiele zeigen können. Wir haben heute also gute Nachrichten für Sky-Kunden, für Sky-Mitarbeiter und alle Fußballfans.

Sie haben vor einigen Monaten mal davon gesprochen, dass Sie in Hinblick auf die wirtschaftlichen Kennzahlen von Sky Deutschland gute Fortschritte machen würden. Ich weiß: Exakte Zahlen werden und dürfen Sie nicht nennen. Aber: Wird diese Entwicklung jetzt auch mit dem neuen DFL-Vertrag Ihrer Ansicht nach weitergehen? Und: Bis wann wollen Sie eigentlich Ihr Ziel erreicht haben?

Unsere finanzielle Performance verbessert sich stetig. Wir haben Umsatzwachstum und unsere Kundenzahlen sind auf einem Allzeit-Hoch. Wir sind unseren Zielen, von denen Sie sprechen, inzwischen sogar weit voraus. Wir haben also – das ist eine weitere großartige Nachricht - inzwischen erheblichen finanziellen und strategischen Spielraum. Das gibt uns das Momentum, die Ergebnisse im kommenden Jahr nochmals zu verbessern. Das Investment zur Sicherung dieser sehr wichtigen Rechte war sehr bewusst eingeplant und ist Teil unserer Gesamtstrategie.

Sie haben 2025 gerade angesprochen. 2024 stand natürlich im Zeichen der Bundesliga, im Zeichen des Launches von Sky Stream und der Verbreitung von Wow. Welche Punkte sind 2025 auf der Agenda?

Da gibt es einiges. In Österreich stehen zwei größere Projekte an: Sky Stream wird dort im nächsten Jahr starten, genauso wie auch Wow. Unser Sportportfolio ist jetzt zunächst einmal eingeloggt. Aber: Schon Ende kommenden Jahres wird es wieder eine Champions-League-Auktion geben. Das wird eine sehr interessante Ausschreibung, an der wir definitiv teilnehmen werden.

Ich sehe Ihre gute Laune an diesem heutigen Tag. Und sie sei Ihnen gegönnt. Dennoch: Warner und HBO wird ein Thema nächstes Jahr. Die Verträge laufen demnächst aus – dabei steht doch 2026 der sicherlich gehypte Start der "Harry Potter"-Serie an.

Wir sind seit Jahrzehnten gute Partner. Und diese Partnerschaft funktioniert für beide Seiten. Wir sind weiter in konstruktiven Gesprächen, um diese Partnerschaft zu verlängern. Wir haben aktuell noch ein bisschen Zeit für diese Verhandlungen.

Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Mills.