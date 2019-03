"Ich habe weder was vergessen noch was dazugelernt"

© ZDF/Svea Pietschmann

Zum 70. Geburtstag noch einmal "Wetten, dass..?": Mit DWDL.de sprach Thomas Gottschalk über das Comeback der ZDF-Sendung und ist ausnahmsweise mal kurz angebunden, aber so launig wie immer - inklusive Seitenhieb auf Markus Lanz.



22.03.2019 - 11:05 Uhr von Thomas Lückerath 22.03.2019 - 11:05 Uhr

Herr Gottschalk, wer hat jetzt wen überzeugt, noch einmal "Wetten, dass..?" zu machen?



Erst wollten weder das ZDF noch ich, dann wollte mal der eine, mal der andere und jetzt wollen beide.



Was können Sie den Fans der Sendung heute schon versprechen?



Dass ich weder was vergessen, noch was dazugelernt habe.



Aber gibt es denn etwas, das auf gar keinen Fall fehlen darf?



Die Eurovisions-Fanfare!



Haben Sie schon Michelle Hunziker angerufen? Oder hilft die Altersweisheit, wieder alleine durch die Show zu führen?



Auf jeden Fall ist die Altersschwäche nicht soweit fortgeschritten, dass Michelle mich durch die Show führen muss.

Mein Handy klingelt in letzter Zeit dauernd, aber ich gehe nicht dran.Ob international oder regional. Keiner bekommt Eis in die Hose gekippt oder blöde Mützen aufgesetzt. Kann aber sein, dass ich eine trage.Ich habe im Betriebschor gesungen und bin in der Provinz aufgetreten. "Wetten, dass..?” ist große Oper und Mailänder Scala.Der Schatten wird immer auf der Sendung liegen, aber die Sonne ist stärker.Mein persönlicher Ehrgeiz beschränkt sich immer darauf, es so gut wie möglich zu machen. Alles andere hab ich nicht im Griff.Die sahen eh alle gleich aus.

Zu meinem hundertsten Geburtstag trete ich definitiv noch mal an.



Herr Gottschalk, herzlichen Dank.

Mehr zum Thema Thomas Gottschalk macht noch einmal "Wetten, dass..?"

Über den Autor

Thomas Lückerath ist Gründer und Chefredakteur des Medienmagazins DWDL.de. Hatte schon viereckige Augen, bevor es Bingewatching gab. Liebt Serien, das Formatgeschäft und das internationale TV-Business. Ist mehr unterwegs als am Schreibtisch. E-Mail an Thomas Lückerath

@lueckerath bei Twitter

Teilen