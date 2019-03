Thomas Gottschalk macht noch einmal "Wetten, dass..?"

© ZDF/Carmen Sauerbrei

Er macht's noch einmal: Mehr als acht Jahre nach seinem Abschied von "Wetten, dass..?" wird Thomas Gottschalk die legendäre Show zu seinem 70. Geburtstag noch einmal präsentieren. Das bestätigte das ZDF jetzt gegenüber DWDL.de.



20.03.2019 - 16:57 Uhr von Alexander Krei 20.03.2019 - 16:57 Uhr

Die Spatzen pfeifen es schon länger von den Dächern, doch erst jetzt ist es offiziell: Das ZDF macht nächstes Jahr noch einmal "Wetten, dass..?" - präsentiert von Thomas Gottschalk, der dann seinen 70. Geburtstag feiern wird. Das bestätigte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de. "Der runde Geburtstag von Thomas Gottschalk steht nächstes Jahr im Mai an - und ich will es mal so ausdrücken: Wenn Sie Baggerfahrer sind und eine gute Idee haben, sollten Sie sich definitiv bewerben", so Heidemann.

Weitere Details zu der für Mai 2020 geplanten Comeback-Show, etwa hinsichtlich des Produktionsorts, stehen angesichts des frühen Planungszeitpunkts noch nicht fest, so das ZDF. Allerdings wird Thomas Gottschalk auch zuvor schon mehrfach für die Mainzer vor der Kamera stehen: So soll in wenigen Wochen die Jubiläumsshow "50 Jahre Hitparade" aufgezeichnet werden, deren Ausstrahlung für den Ende April geplant ist. Später im Jahr folgt dann noch eine 80er-Jahre-Show mit Gottschalk, der gerade erst für den BR eine neue Literatursendung moderierte und demnächst auch wieder zusammen mit Günther Jauch und Barbara Schöneberger bei RTL zu sehen sein wird.

Mit dem "Wetten, dass..?"-Comeback dürfte der Entertainer im kommenden Jahr allerdings noch einmal für ein Vielfaches an Aufmerksamkeit sorgen. Ende 2011 hatte er die beliebte Samstagabendshow zum letzten Mal moderiert, nachdem sich Kandidat Samuel Koch ein Jahr zuvor bei einer Wette so schwer verletzte, dass er bis heute gelähmt ist. Danach moderierte Markus Lanz noch insgesamt 16 Ausgaben, ehe im Dezember 2014 die bislang letzte Folge ausgestrahlt wurde. Damals hatten noch einmal mehr als neun Millionen Zuschauer eingeschaltet.

ZDF hat alle Rechte an der Marke behalten

Über drei Jahrzehnte hinwegt galt "Wetten, dass..?" als erfolgreichste Fernsehshow Europas, die selbst in den letzten Gottschalk-Jahren noch regelmäßig zwischen acht und zehn Millionen Zuschauer erreichte. Gerüchte über eine mögliche Neuauflage hatte es seither immer wieder gegeben, zumal ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler schon vor fünf Jahren erklärte, dass das ZDF alle Rechte an der Marke behalten und diese gegebenenfalls wieder aktivieren werde. Der 70. Geburtstag von Thomas Gottschalk scheint ein guter Anlass dafür zu sein.

Dass das Konzept grundsätzlich noch immer trägt, stellte jedoch nicht das ZDF unter Beweis, sondern ausgerechnet die ARD, als sie 2017 den 75. Geburtstag von Show-Erfinder Frank Elstner unter dem Titel "Top, die Wette gilt" mit Kai Pflaume als Moderator feierte. Mit sechs Millionen Zuschauern war diese versteckte "Wetten, dass..?"-Neuauflage damals ein schöner Erfolg.

Über den Autor

