Da treten Sie ein schweres Erbe an. Die Stimme von Elisabeth Volkmann ist unverwechselbar...



Das ist die besondere Herausforderung, der besondere Anspruch. Elisabeth Volkmanns Arbeit zu ehren aber auch selber eine ganz eigene Marge zu sein, ohne dass die Fans sich Sorgen um ihre gewohnte Figur machen müssen.





Haben Marge Simpson und Anke Engelke Gemeinsamkeiten?



Es ist noch zu früh, um da etwas zu sagen. Die Entscheidung ist noch sehr frisch, von da aus muss ich mich in die aktuelle Staffel, die jetzt zu synchronisieren ist, erst noch einlesen. Aber: Marge ist eine Ausnahmefrau, die "Simpsons" eine Ausnahmeserie. Auf diese neue Aufgabe bin ich sehr stolz.



Sie sind also auch bislang schon "Simpsons"-Fan gewesen?



Man kommt an den "Simpsons" nicht vorbei. Auch wer kein ausgesprochener Fernsehjunkie ist und einfach nur gutes Fernsehen liebt, wird schnell merken, dass auch hinter einer Comicserie, wie im Fall der "Simpsons", gute Bücher stecken. Und die Figuren sind gut gezeichnet - im doppelten Sinn.