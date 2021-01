Wünschen Sie sich die Vermarktbarkeit der ZDF Mediathek?

Das ist eine medienpolitische Frage, die nicht im Verantwortungsbereich des Werbefernsehens liegt.

Seit Jahren wird darüber spekuliert, ob Netflix und Amazon früher oder später auch auf Werbung setzen. Neue Konkurrenz oder Unterstützung für die Gattung TV-Spot?

Ich wäre mir unsicher bei der Behauptung, dass es der Gattung helfen würde. Das wäre eher ein Verdrängungswettbewerb. Wir haben mit Premiere ja in Deutschland schon einen Anbieter gehabt, der jahrelang mit der Werbefreiheit warb und die Finanzierungsquelle dann doch für sich entdeckt hat. Gleichzeitig erleben wir bei Werbung für jüngere Zielgruppen gerade ein Abwandern zu Influencern und Social Media. Die Wirtschaft sucht sich ihren Markt. Deswegen glaube ich auch, dass bei einer Werbevermarktung der genannten Streamingdienste jetzt keine Stärkung der Gattung, sondern eine Verlagerung der Gelder bevorstünde.

"Die Zeiten waren schon schlimmer, mit immer kürzeren Spots."



Wie geht es eigentlich dem klassischen TV-Spot, der seit Jahren immer kürzer wird und von immer mehr Sonderwerbeformen ein Stück weit verdrängt wurde?

Ich finde, da hat sich - auch Corona-bedingt - schon wieder etwas zum Guten verändert, wenn wir uns die emotionalen Solidaritäts-Werbespots des vergangenen Jahres anschauen, die oft mit viel Liebe super gut gemacht wurden. Die Zeiten waren schon schlimmer, mit immer kürzeren Spots. Aber generell sehe ich wieder mehr Storytelling und Emotionen in den Spots, besonders dann, wenn nicht ein Preis oder Name kommuniziert werden soll, sondern Image. Da hat sich wieder was zum Guten entwickelt, selbst bei eCommerce-Spots, die inzwischen immer häufiger merken, dass kreative Spots besser ankommen, wenn man an Bett1 oder Check24 denkt.

Gäbe es in diesem Jahr einen der üblichen Branchengipfel, welches Thema würden Sie gerne diskutieren?

Die Renaissance des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im vergangenen Jahr. Insbesondere das ZDF wurde bei Information, Sport, Spiel und Fiktion extrem nachgefragt. Was uns Imagestudien seit Jahren bescheinigt haben, hat sich dann auch in den entsprechenden Einschaltquoten niedergeschlagen. Da möchte ich den Kollegen vom Programm ein großes Kompliment machen, dass wir aus dem Mehr an plötzlichen Krisen-Zuschauerinnen und -Zuschauern auch viele halten konnten. In der ersten Welle stieg die Reichweite des ZDF von 24 auf 27 Millionen Menschen am Tag und davon haben wir ein Plus von ca. eine Million bis heute gehalten. Das hat kein anderer Sender hinbekommen. Und dann schauen Sie sich den Erfolg von Jan Böhmermann an, das ist Wahnsinn. Das ZDF beweist, wie vital öffentlich-rechtlicher Rundfunk sein kann.

Ärgert es Sie, dass Sie den Freitagabend mit „heute show“ und „ZDF Magazin Royale“ nicht vermarkten können?

(lacht) Ich freue mich über jedes erfolgreiche Programm im ZDF und besonders über die Sendungen, die zusätzliches neues Publikum zum ZDF holen. Wenn wir davon einige zu treuen ZDF-Zuschauerinnen und -Zuschauern machen können und das Programmmarketing dazu beiträgt, dass das ZDF in aller Munde ist und wir als Senderfamilie erfolgreich dastehen, dann haben wir am Ende des Tages auch was davon.

Das ist sehr diplomatisch. Ich hätte gedacht, Sie fordern eine Wiederholung am Samstagvorabend...