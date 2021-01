Frau Park, es ist bei Disney Tradition, dass neue Führungskräfte zunächst als Disney-Charakter durch einen der Parks laufen. Das fiel 2020 flach, oder?



Eun-Kyung Park: Ja und ich find es total schade, weil ich’s so gerne gemacht hätte. Aber ich weiß gar nicht als was ich gegangen wäre. Alle sagen immer automatisch Pocahontas, aber ich sehe mich ja eher als Mulan.



Anne Tide: Ich hab das vor vielen Jahren gemacht. Aussuchen kann man sich das leider nicht, weil das was mit Größe, Gewicht und allem möglichen zu tun hat. Man muss im Vorfeld alle Maße angeben, die man so angeben kann und dann kommt der Reveal Moment, in dem man mitgeteilt bekommt, was man ist. Ich war Tweedledee aus „Alice im Wunderland“.

© Disney Eun-Kyung Park

© Disney Anne Tide

Wenn Sie alle Formate fortführen gleichzeitig aber auch Neues planen: Hat Ihnen Frau Park also ein größeres Budget für Eigenproduktionen genehmigt?



Anne Tide: Ja, in der Tat. Und ich bin sehr stolz darauf, dass wir mit allen Eigenproduktionen über Sender-Durchschnitt liegen. Das kann wirklich nicht jeder von sich behaupten. Das ist die sicherste Strategie für mehr Budget (lacht).



Und was ist jetzt 2021 die Strategie des Disney Channels in der Primetime. Da wurde gerade ein neuer Serien-Abend gestartet. Geht es in die Richtung weiter?



Eun-Kyung Park: Wir wollen uns neu erfinden und dabei auf die Veränderungen im Markt reagieren, Stichwort SVoD und wir selbst haben ja auch einen Streamingdienst gestartet. Gleichzeitig leben wir in Zeiten mit so viel Breaking News und anhaltenden komplexen Nachrichtenlagen. Da wollen wir eine Alternative bieten. Wir möchten mit unserem Programmangebot einerseits erwachsener werden, andererseits der angesprochenen Erwartungshaltung an die Marke Disney gerecht werden. Unseren Lieblingsfilm-Abend behalten wir natürlich, aber wir haben auch einen neuen Serienabend gelauncht, der mit der Kombination von „This is Us“ und - ab 1. Februar - auch „Desperate Housewives“, ein perfektes Beispiel darstellt. Das sind zwei absolute Ausnahmeserien mit viel Gefühl und Drama. Dieses Lebensgefühl zu vermitteln und die Werte von Disney rüberzubringen, aber eben für eine jüngere Zielgruppe als manche bisherigen Programme bei uns. Auch bei den Filmen werden wir noch ordentlich nachlegen.

Frau Park, Frau Tide, herzlichen Dank für das Gespräch