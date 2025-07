Luxus-Autohändler und Influencer Hamid Mossadegh präsentiert bei RTLzwei schon bald ein eigenes Format, das hat der Sender jetzt angekündigt. So wird "Mission Supercar - Mit Hamid um die Welt" ab dem 3. August immer sonntags ab 19:15 Uhr beim Sender zu sehen sein. Produziert wird die Sendung von i&u TV. Das Auto-affine Publikum dürfte Mossadegh schon kennen, gehört er doch schon seit 2016 zum Moderationsteam von "Grip".

Erst im Frühjahr präsentierte Mossadegh ein Roadtrip-Format beim Männersender DMAX: "Hamids Challenge - Supercars & Seitenstraßen" ist im März und April zu sehen gewesen und konnte aus Sicht der linearen Quoten nur bedingt überzeugen. Nun also ein neuer Anlauf beim größeren RTLzwei. TV-Erfahrung hat der Auto-Influencer jedenfalls reichlich. Neben dem DMAX-Format und seinem Moderationsjob bei "Grip" hatte Mossadegh vor rund zehn Jahren schon einmal eine eigene Dokusoap bei Sport1.

In "Mission Supercar - Mit Hamid um die Welt" geht Mossadegh nun auf internationale Spurensuche - im Auftrag von "exklusiven Kunden, die nicht einfach irgendein Auto wollen, sondern das ganz Besondere" - so beschreibt RTLzwei das neue Format. Es gehe um Stil und die Geschichten, die ein Auto zum Mythos machen. Auf seiner Suche nach ganz besonderen Autos begibt sich Hamid Mossadegh unter anderem nach Japan, wo er für einen deutschen Kunden ein echtes Sammlerstück aufspüren soll - ein fahrbereites JDM-Fahrzeug (Japanese Domestic Market), das für den japanischen Markt gebaut wurde. In Miami such Hamid einen maßgeschneiderten Restomod, also ein aufwendig restauriertes und modernisiertes Einzelstück.