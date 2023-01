Seit Anfang Januar diesen Jahres diskutiert die TV-Branche wieder einmal über eine neue Definition der sogenannten "werberelevanten Zielgruppe" als Vergleichsgröße im Markt. Eine Diskussion, die DWDL bereits mehr als zehn Jahren aktiv begleitet. Debattiert wird wieder einmal über die Frage, ob 50-Jährige noch werberelevant sind und welchen Wert die Betrachtung eines immer kleiner werdenden Bevölkerungsanteil hat. Alternativ die Gesamtzuschauerschaft zu betrachten, verzerrt laut einigen Marktteilnehmern wiederum das Bild durch die weit überdurchschnittlich TV-Nutzung der besonders vielen besonders alten Zuschauerinnen und Zuschauer. Bewegungen und Veränderungen im Markt bzw. TV-Geschmack bei den Unter-60-Jährigen würden kaum auffallen.

Braucht es also inzwischen eine erweiterte Definition der "werberelevanten Zielgruppe"? Oder ist eine gemeinsame Vergleichsgröße für den Markt überholt? Darüber sprach DWDL.de bereits mit Stephan Schmitter, Geschäftsführer Inhalte & Marken bei RTL Deutschland, und Guido Modenbach, EVP Research, Analytics & Consulting bei Seven.One Entertainment. Jetzt spricht die Währungshüterin: Kerstin Niederauer-Kopf ist die Geschäftsführerin der AGF Videoforschung GmbH, die im Auftrag von Sendern und Streaminganbietern die bekannten Einschaltquoten mittels der GfK erheben lässt. Im exklusiven DWDL.de-Interview erörtert sie die Thematik methodisch.

Die Branche diskutiert eine mögliche Umstellung der vergleichbaren werberelevanten Reichweite auf 14-59. Was sagt die AGF dazu, Frau Niederauer-Kopf?

Wir müssen bei diesem Thema, das im Übrigen kein neues ist, differenzieren. Wir haben als AGF unserem Aufsichtsrat im vergangenen Jahr vorgeschlagen, 14-59 oder 20-59, zusätzlich in die Betrachtung zu nehmen. Aber um das zu verstehen, braucht es die Differenzierung zwischen Marktanteilen und Reichweiten, denn wir haben in Deutschland eine besonders vielfältige, großartige Senderlandschaft. Sprechen wir über Reichweiten, das heißt wie viele Menschen wurden mit einem Angebot erreicht, dann kann man sich grundsätzlich die Frage stellen, warum man nicht Zuschauer gesamt noch stärker in den Fokus rückt. So wird im Digitalen in der Regel die Total Audience ausgewiesen. Oder sehen wir einen Ausweis der 14-49-Jährigen bei Digitalangeboten? Eine Öffnung der sogenannten werberelevanten Zielgruppen 14-49, die im Übrigen marktseitig definiert wurde, auf 14-59 wird also bei den Reichweiten interessant. Bei den Marktanteilen in nur einer Zielgruppe zu vergleichen, berücksichtigt nicht die speziellen Positionierungen. Da arbeiten viele Sender mit eigenen Relevanz-Zielgruppen. Daneben haben Mediaentscheider auch die eigenen Marketing-Zielgruppen nach denen sie aussteuern und planen. Die Aufgabe der AGF ist es, für genau diese Zwecke ein Referenzsystem zu liefern, das diese Vielfalt auch abbilden kann.

Geplant und gebucht wurde immer schon anders, trotzdem gab es - vom Markt definiert - für eine gewisse Vergleichbarkeit den kleinsten gemeinsamen Nenner der 14-49-Jährigen.

Das ist richtig. Die differenzierte Betrachtung ist wichtig. Wenn wir auf die Reichweite, also auf die erreichten Kontakte blicken, dann sehen wir in der AGF auch mit der methodischen Brille auf die demografische Entwicklung in Deutschland - und der dort zu beobachtende Wandel ist von niemandem von der Hand zu weisen. Wir haben weltweit eine der ältesten Bevölkerungsstrukturen. Die Geburtenstarken Jahrgänge werden immer älter. Das führt dazu, dass es tendenziell immer weniger 14- bis 49-Jährige in Deutschland gibt. Da muss man sich die Frage stellen, ob wir dieser demografischen Entwicklung beim Ausweis der Reichweiten in Berichtszielgruppen nicht Rechnung tragen müssen. Und wer 14-49 als „werberelevant“ definiert, muss beantworten, warum die durchaus konsumfreudigen 50- bis 59-Jährigen fehlen, noch dazu, wenn man ihre Kaufkraft betrachtet. Wir weisen mit 14-49 viele für den Werbe- und auch Sendermarkt wertvolle Kontakte nicht aus und das Potential mit dieser Zielgruppe die Fernsehnutzung abbilden zu können, wird sukzessive kleiner. Das sind methodische Argumente für eine Öffnung der werberelevanten Zielgruppe, um die Performance eines Mediums umfänglicher abzubilden. Das bezieht sich auf Reichweite, nicht auf die Marktanteile.

Wie sieht es da aus?

Wenn wir uns Sender anschauen, die z.B. auf sehr junges Publikum ausgerichtet sind, dann ist der Marktanteil einer älter definierten Zielgruppe nicht nur kein passender, sondern ein irreführender Maßstab. Er sagt nichts über den Erfolg bei der jeweils individuell angestrebten Zielgruppe aus. Da bin ich sehr froh, dass wir mit unserem System in der Lage sind, die Bewegtbildnutzung für diverse Zielgruppen berechnen zu können, um jedem Marktteilnehmer passgenaue Antworten liefern zu können. Aufgrund der zum Teil unterschiedlichen Ausrichtung der Sender wäre es zu einfach, alle über einen Kamm zu scheren. Sender wie Nitro oder Sat.1 Gold wollen konkreter wissen, wie sie in ihrer angepeilten Zielgruppe abgeschnitten haben. Noch plakativer formuliert: Kindersender werden die Marktanteile sehr wahrscheinlich weder auf 14-49 noch 14-59 ausweisen.

Das ist unbenommen, führt aber auch dazu, dass sich jeder in irgendeiner Zielgruppe zum Sieger küren kann. Das hat dann irgendwann wenig Relevanz...

Das stimmt natürlich. Der Markt wird immer komplexer und da sind Referenzpunkte wichtig. Daher ist es kein Plädoyer dafür, dass jetzt jeder in der Kommunikation die Zielgruppe nimmt, die er oder sie möchte. Wir müssen hier wieder einmal unterscheiden zwischen den sehr individuellen Ansprüchen und Planungen von Werbekunden, die sich übrigens auch wiederfinden in den separat definierten Relevanz-Zielgruppen einzelner Sender. Aus dem Grund werden Sender auf ein entsprechendes Publikum formatiert. Sie schauen noch viel genauer hin. Die Diskussion um 14-59 ist sicherlich relevant für die Vergleichbarkeit eines Marktes und die Berichterstattung darüber, mit dem Wunsch zu wissen, welche Sendungen mehr allgemein werberelevantes Publikum hatten. Das ist aber letztlich eine Marktdiskussion.

"Wenn wir weiterhin 14-49 betrachten, nimmt sich die Branche damit gute Argumente für die unumstößliche Relevanz der Mediengattung TV."