Die Reimanns und die Katzenbergers? Senden inzwischen bei der Konkurrenz von Kabel Eins und Vox. Joey Kelly, Harald Glööckler und die Büchners? Allesamt keine Erfolgsgeschichte für RTLzwei. Und die Pläne eine Dokusoap mit Michael Wendler zu machen, ließ man nach reichlich Kritik auch aus den eigenen Reihen schnell wieder fallen. Keine Frage: In Sachen Familien/Promi-Dokusoaps hatte RTLzwei zuletzt mit Problemen zu kämpfen.

"Im selbst ernannten ‘Home of Reality’ sind noch ein paar Zimmer frei. Und alle, die bislang einzuziehen versucht haben, sind nicht sonderlich lange geblieben", schrieb DWDL.de-Autor Peer Schader bereits Anfang des Jahres. An dieser grundsätzlichen Einschätzung hat sich nichts geändert, im Gegenteil. Es sind seither weitere Flops hinzugekommen - doch nun will man einen Neustart wagen. Am Mittwoch, den 13. November, startet das neue "Willkommen bei Familie Weiß".

In dem von Filmpool produzierten Format stehen die Eheleute Andrew und Virginia Weiß inklusive ihrer Kinder im Mittelpunkt - und der Nachwuchs ist, das ist schon fast Tradition bei RTLzwei, zahlreich vorhanden. Mit ihren sechs Kindern Daymian Jasper, Maddox Brooklyn-Sky, Peaches Malou, Aspyn Keywest, Lyland Sawyer und Ayvabelle-Hope sind sie nach Zypern gezogen und auch auf Social Media aktiv - und das durchaus erfolgreich. Alleine auf Instagram kommt die Familie auf mehr als 260.000 Follower, bei TikTok sind es noch ein paar mehr.

© RTLzwei/Kathrin Kraus Malte Kruber

Familie Weiß, oder: Die Weissens?

Auffällig ist die Tatsache, dass RTLzwei die neue Familie im Programm sichtbar eigenständig positionieren will. Während die Familie auf Social Media als "Die Weissens" daherkommt und so mit der Ähnlichkeit zu einer anderen RTLzwei-Familie spielt, ist man beim Sender diesen Weg bewusst nicht gegangen. Ob die inoffizielle RTLzwei-Programmdirektorin Carmen Geiss in dieser Frage mitgeredet hat, ist nicht überliefert, aber auch Malte Kruber hat Argumente für die gewählte Positionierung inklusive Sendungstitel.





"Uns ist wichtig, dass wir jedem unserer Doku-Soap-Stars den eigenen Raum zur Entfaltung geben. Dazu gehört es auch sie klar voneinander abzugrenzen."

Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment bei RTLzwei



"Wir wollen jede Familie möglichst individuell platzieren und präsentieren. Das haben sie verdient und deswegen haben wir hier bewusst eigenständig betitelt", sagt der Entertainment-Chef des Senders. Ähnliche Formatnamen würden weder den Familien noch RTLzwei nützen, sagt Kruber. "Uns ist wichtig, dass wir jedem unserer Doku-Soap-Stars den eigenen Raum zur Entfaltung geben. Dazu gehört es auch sie klar voneinander abzugrenzen."

Ein Erfolg wäre für RTLzwei wichtig. Trotz der ambitionierten Versuche, andere Familien und Promis im Programm zu etablieren, kann der Sender eigentlich nur die "Wollnys" und "Die Geissens" auf der Habenseite verbuchen. Klar, Harald Glööckler sucht ab sofort beim Sender erneut sein Glück - 2023 war das aber noch kein Erfolg. Und überhaupt: Glööckler ist ja quasi schon auf dem Sprung, ein internationaler Weltstar zu werden. Erster Halt: Indien. Bei RTLzwei sind es also vor allem zwei Dauerbrenner, die nach wie vor die Kohlen aus dem Feuer holen müssen. Aber auch hier zeigten sich in den zurückliegenden Jahren einige Abnutzungserscheinungen, allen voran bei Großfamilie Wollny. Bei den "Geissens" haben mittlerweile immerhin auch die Kinder Davina und Shania ein gut laufendes Format.

"Authentizität ist das A und O"

Aber was ist denn nun eigentlich das Erfolgsrezept, um eine Promi-Familie möglichst lange mit der Kamera zu begleiten, ohne dass es den Zuschauerinnen und Zuschauern langweilig wird, weil möglicherweise immer die gleichen Geschichten erzählt werden? "Authentizität ist das A und O", sagt Malte Kruber über die Familien-Dokusoaps des Senders. "Das klingt banal, aber es ist schwer zu erreichen. Nur wenn die Sorgen, Konflikte und schönen Momente vollkommen natürlich und glaubwürdig rüberkommen, nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer die Protagonisten quasi in ihre eigene Familie auf. Dazu müssen die Fans dann auch nicht selbst Jetsetter sein oder viele Kinder haben."

Erst wenn diese Authentizität über Jahre gewährleistet sei, würden Zuschauerinnen und Zuschauer gemeinsam mit den TV-Familien älter werden und Meilensteine und Wendepunkte erleben. "Aus diesem Grund ist es auch wichtig, dass alle Familien-Doku-Soaps verschiedene Generationen porträtieren, die jeweils einen eigenen Mikrokosmos bilden", so Kruber. Zumindest da kann man bei "Willkommen bei Familie Weiß" einen Haken hinter machen: Während der Erstgeborene bereits ein junger Erwachsene ist (und genregerecht für Schlagzeilen sorgt), ist der jüngste Spross der Familie ein Baby. Und: Weiterer Nachwuchs soll her. Wie das ausgeht, kann man künftig bei RTLzwei sehen.

"Willkommen bei Familie Weiß" ab sofort immer mittwochs ab 20:15 Uhr bei RTLzwei.