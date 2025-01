Es gab eine kurze Zeit, in der die Blaulichtformate schon auf dem Abstellgleis schienen: RTL zeigte seinen "Blaulicht-Report" nur noch als flexiblen Programmfüller, auch Sat.1 ließ keine neuen Folgen von "Auf Streife" mehr produzieren und fuhr die Anzahl an Wiederholungen merklich zurück. Das hat sich längst wieder geändert: hier wie dort gibt es neue Folgen und hier wie dort nehmen die Formate wieder einen wachsenden Anteil am Programm ein.

In Sat.1 etwa lief im vergangenen Jahr allein 1.498 Mal "Auf Streife" (inkl. "Die neuen Einsätze"), dazu kam noch 1.032 Mal "Auf Streife - Die Spezialisten" und "168 Mal "Auf Streife Berlin" - in Summe waren es also fast 2.700 Einsätze für das Franchise, das waren gut 850 mehr als noch im letzten Jahr. Sat.1 bestritt somit umgerechnet (inklusive der Werbepausen) mehr als ein Viertel des gesamten Programms nur mit "Auf Streife" und seinen Ablegern.

Auch bei RTL kehrte der "Blaulicht-Report" zwar stärker ins Programm zurück, mit 640 Ausstrahlungen war die Dosis aber ungleich geringer. Dafür ist das Format nun bei RTLup im Dauereinsatz - rechnet man das hinzu, kommt man auch hier auf enorme 2.324 Ausstrahlungen innerhalb eines Jahres. "Auf Streife" lief zwar auch bei Sat.1 Gold, allerdings nur vergleichsweise selten.

US-Serien füllen weiter große Programmstrecken

US-Serien finden ihr Publikum inzwischen in der Regel im Streaming, im Free-TV sind sie unbestreitbar auf dem Rückzug - allerdings nur, was die Ausstrahlung zur besten Sendezeit anbelangt. Dagegen greift man weiterhin sehr gern auf einige wenige Franchises zurück, um große Sendestrecken im Nacht- und Vormittagsprogramm zu füllen. Bei der RTL-Gruppe ist das "CSI"-Franchise besonders gefragt: "CSI: Vegas" lief bei RTL und Vox 1.766, "CSI: Miami" 1.498 Mal, "CSI: New York" 972 Mal - in Summe über 600 Einsätze mehr als noch 2023. Zu sehen sind die Serien aber auch bei Nitro, RTL Super und VoxUp. Zählt man auch das noch hinzu, dann ergibt das die sagenhafte Summe von 5.153 Ausstrahlungen von "CSI"-Serien innerhalb eines Jahres.

Bei ProSieben ist es unterdessen nach wie vor "The Big Bang Theory", das das Heavy-Rotation-Ranking anführt - allerdings sank die Zahl der Ausstrahlungen erneut ein Stück weit auf nun 1.642. Vor allem fällt auf, dass ProSieben die Serie inzwischen kaum noch in der Primetime einsetzt, was trotz des Fehlens neuer Folgen auch in den letzten Jahren sonst weiter munter praktiziert wurde. Auf über 1.000 Einsätze hochgeschraubt wurden unterdessen "Die Simpsons", dahinter rangiert "Two and a half Men". Deutlich seltener als zuletzt gab's "Navy CIS" zu sehen - hier ging's um 225 auf 620 bei Sat.1 und Kabel Eins runter. Durch den starken Einsatz im Tagesprogramm brachte es bei Kabel Eins dafür "Castle" auf über 1.000 Ausstrahlungen.

Ausstrahlungen auf den 8 großen Vollprogrammen* davon Primetime (20:15 bis 0 Uhr) Veränderung zum Vorjahr Medical Detectives 1.999 0 -28 CSI: Vegas (alt & neu) 1.766 30 +486 Der Trödeltrupp 1.748 8 +41 The Big Bang Theory 1.642 15 -176 CSI: Miami 1.484 0 +103 Auf Streife 1.498 0 +442 Castle 1.062 0 +6 Die Simpsons 1.058 26 +230 Auf Streife - Die Spezialisten 1.032 0 +374 CSI: New York 972 0 +17 Hartz und Herzlich 895 35 +457 Two and a half Men 735 0 +97 Galileo 732 0 +21 Hawaii Five-0 642 1 +3 Navy CIS 620 88 -225

Quelle: DWDL.de-Recherche, *gewertet wurden nur die Sender Das Erste, ZDF, RTL, Sat.1, ProSieben, Vox, RTLzwei und Kabel Eins

Angeführt wird das Heavy-Rotation-Ranking aber wie in den vergangenen Jahren auch 2024 von "Medical Detectives", das weiterhin große Teile des Nachtprogramms von Vox füllt. Ebenfalls aufs Treppchen schaffte es "Der Trödeltrupp", der bei RTLzwei im Dauereinsatz ist - mit ein paar wenigen Folgen sogar im Abendprogramm. Die Dosis blieb hier ähnlich hoch wie im vergangenen Jahr. Deutlich häufiger gab es "Hartz und Herzlich" (hier wurden alle Ableger unter dieser Marke zusammengezählt) zu sehen, das nun stärker im Nachmittags- und Vorabendprogramm zum Einsatz kommt und mit fast 900 Einsätzen nur knapp den Einzug in die Top 10 verpasste.

Erweitert man den Blick über die acht großen Vollprogramme auf alle Free-TV-Sender, dann ergeben sich wieder bei Comedy Central enorm hohe Werte. "South Park", das obendrein auch noch bei MTV lief, kommt so auf 3.626 Ausstrahlungen, nochmal deutlich mehr als im Vorjahr, auch "American Dad", "Bob's Burgers" und "Modern Family" überspringen so die 2.000er-Marke.

Ausstrahlungen im Free-TV* South Park 3.626 American Dad 2.435 Bob's Burgers 2.336 Der Blaulicht-Report 2.324 Sturm der Liebe 2.322 Modern Family 2.282 Medical Detectives 2.258 CSI: Vegas (alt & neu) 2.243 In aller Freundschaft 2.157 K11 (alt & neu) 2.093 Rote Rosen 2.062 Malcolm Mittendrin 2.050 CSI: Miami 1.839 Der Trödeltrupp 1.748 The Big Bang Theory 1.642 Das Strafgericht 1.632 Das Jugendgericht 1.569 Auf Streife 1.564 Das Familiengericht 1.437 Brisant 1.367

Quelle: DWDL.de-Recherche, gewertet wurden nur Sender, die ihre Quoten ausweisen - kein Anspruch auf Vollständigkeit

Und der Tatort?

Im öffentlich-rechtlichen Kosmos sorgen die Wiederholungen in zahlreichen Dritten dafür, dass die Telenovelas "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" auf in Summe jeweils mehr als 2.000 Ausstrahlungen innerhalb eines Jahres kommen. Und noch etwas wird in den Dritten ja nur allzu gerne wiederholt: Der "Tatort" - und hier anders als bei den Telenovelas ja häufig auf prominenten Sendeplätzen.

Im vergangenen Jahr lief der "Tatort" nach unserer Zählung 655 Mal - das war 34 Mal mehr als noch 2023, aber trotzdem weniger als noch im Jahr davor. Am häufigsten greift dabei weiterhin das WDR Fernsehen auf den "Tatort" zurück, 120 Mal war dort einer der Krimis zu sehen, im Ersten lief der "Tatort" 108 Mal, im NDR Fernsehen 90 Mal.