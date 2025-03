Mehr als dreitausend Köpfe aus der TV-Branche waren vergangene Woche in London, mehrheitlich für die länger etablierten Screenings. Einige aber auch erstmalig für die Premiere der neuen MIP London. Eine interessante Konstellation zweier konkurrierender Veranstaltungen, zu der wir uns ebenfalls umgehört haben. Doch die erste Frage, die wir nach der Heimreise an mehr als ein dutzend deutsche Gäste der London Screenings gestellt haben, galt den wichtigsten Trends und interessantesten Beobachtungen dieser Tage an der Themse. Die Antworten darauf hat DWDL gesammelt, dabei die wesentlichen Punkte identifiziert, Eigeninteresseren herausgefiltert und aufbereitet. Nicht namentlich, weil die Antworten so unmittelbarer, ehrlicher und weniger diplomatisch formuliert werden konnten.

Es ergaben sich am Ende sieben Gebote der diesjährigen Screenings in London: