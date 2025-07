Wirklich rund lief's am Samstag für kaum einen der großen Privatsender - mit durchschnittlich 6,6 Prozent schlug sich Sat.1 aber noch am besten. Dort kann man weiterhin mit der Entscheidung, das "Frühstücksfernsehen" inzwischen an jedem Wochentag zu zeigen, zufrieden sein. An diesem Samstag nun erreichte die dreistündige Live-Strecke sehr gute 10,1 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber auch "Lebensretter hautnah" und "Notruf" schlugen sich danach mit jeweils mehr als neun Prozent in der Spitze gut.

Für ProSieben verlief der Tag hingegen nicht nach Plan, wie schon der Tagesmarktanteil in Höhe von 5,3 Prozent nahelegt. Sonderlich inspiriert wirkte das, was der Sender tagsüber zeigte, allerdings nicht: Über Stunden hinweg wiederholte ProSieben alte "Simpsons"-Folgen, die lange sogar nicht einmal 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichten. Erst nach 19 Uhr übersprang die Serie diese Mini-Hürde. In der Zielgruppe bewegten sich die Marktanteile über fünf Stunden hinweg zwischen 2,7 und 5,3 Prozent.

Vox erging es zeitweise sogar noch schlechter und fiel um 16:50 Uhr mit einer Wiederholung von "Der Hundeprofi" auf desolate 1,9 Prozent zurück. Aber auch RTL konnte in der Daytime nur wenig reißen, zumindest mit Blick auf die klassische Zielgruppe, wo "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" teils nur mit Mühe einen Marktanteil von 3,0 Prozent schaffte. Immerhin: Auf die Älteren war durchaus Verlass: 930.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten um 16:45 Uhr für 10,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Am besten aber lief es für "RTL aktuell", das von 1,78 Millionen gesehen wurde.

Tagsüber war am Samstag indes nicht zuletzt die Tour de France gefragt, die mit der achten Etappe im Ersten auf 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 13,1 Prozent Marktanteil kam. Aber auch bei den Jüngeren erwies sich die Live-Übertragung mit 10,7 Prozent als schöner Erfolg für den Sender, der anschließend auch mit der Triathlon-WM zweistellige Werte verzeichnete - nach 18 Uhr zog der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf bis zu 14,1 Prozent an.

