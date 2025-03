In Unterföhring wird man vermutlich gerne an den 21. April des vergangenen Jahres zurückdenken, an jenen Tag also, an dem Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf 24 Stunden lang darüber entscheiden konnten, was bei ProSieben läuft. Mal zeckten sich die beiden Entertainer in das "Frühstücksfernsehen" ein, dann spielten sie Uno im Olympiastadion, und wenn's mal nichts zu senden gab, dann übernahm ein Antilopen-Livestream aus Namibia das Programm. Dass selbst die Schalte zum Wasserloch mit fast 18 Prozent Marktanteil noch weit über den normal üblichen ProSieben-Quoten lag, sollte vielleicht zu denken geben.

Wichtiger aber für den Sender allerdings war das, was damals einigermaßen improvisiert in der Primetime lief: "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" entpuppte sich mit im Schnitt 1,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und über 20 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen als unerwarteter Hit. Senderchef Hannes Hiller war von der Idee sogar so schnell begeistert, dass er noch während der Livesendung im Studio anrief und weitere Folgen bestellte.

Und so geht diese Show mit dem skurrilen Namen also am kommenden Samstag tatsächlich in Serie - mit gleich vier Folgen, die wöchentlich live um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. Bis es zur Ausstrahlung kommen konnte, musste das Team der Produktionsfirma Florida Entertainment jedoch reichlich Formatarbeit leisten, schließlich dämmerte allen Beteiligten bereits am Premieren-Abend, dass das eilig erdachte Konzept nicht vollends durchdacht war. Das ursprüngliche Prinzip sah vor, dass ein Kandidaten-Trio jeweils 90 Sekunden Zeit hatte zu buzzern, um eine Frage zu beantworten. Stimmte sie, war das Trio weiter; stimmte sie nicht, wurde die Person ersetzt, die gebuzzert hat. Ging nach 90 Sekunden niemand ins Risiko, mussten alle gehen.

© Florida Entertainment / Weiya Yeung Thomas Schmitt

Was bleibt, sind drei Kandidatinnen und Kandidaten, die nicht gecastet sind und spontan aus den zu der noch geheimen Location angereisten Menschen ausgewählt werden. Auch der große Druck, unter dem sie entscheiden müssen, wer die Frage jeder Runde beantwortet, soll bestehen bleiben. "Wird die Frage richtig beantwortet sind alle drei eine Runde weiter, bei einer falschen Antwort muss nur die Person die Runde verlassen, die für die Gruppe gebuzzert hat", erklärt Schmitt das neue Regelwerk. "Mit dieser Mechanik enthält 'Ein sehr gutes Quiz' eine soziale und psychologische Komponente, die wir seit der Premiere am 24-Stunden-Programmtag ausgebaut und weiterentwickelt haben." Durch neu eingeführte "Sonderrunden" sollen den Kandidatinnen und Kandidaten außerdem noch schwerere Entscheidungen abverlangt werden. Dazu kommt, dass die Quizmechanik immer wieder durch Überraschungen von Joko und Klaas ergänzt werden soll.

"Es macht durchaus Sinn, große Fernsehshows in dafür vorgesehenen Studios zu produzieren."

Arne Kreutzfeldt, Geschäftsführer von Florida Entertainment

© Florida Entertainment / Weiya Yeung Arne Kreutzfeldt

Dass eine Quizshow jede Woche live von dafür teilweise völlig ungeeigneten Orten gesendet wird und man nur eine vage Vorstellung davon habe, wie viele Zuschauerinnen und Teilnehmer vor Ort sein werden, aber auch ob das Wetter mitspielt oder die LKW ihr Ziel tatsächlich erreichen können, habe das Team vor echte Herausforderungen gestellt, betont Kreutzfeldt. "Auf die Risiken haben wir uns eingelassen und da müssen wir jetzt halt durch. Denn genau das macht ja den Reiz dieser Show und von Live-Fernsehen ganz grundsätzlich aus."

Somit dürfte auf die Crew, vor allem aber auf das Publikum am Samstagabend einer der ungewöhnlichsten Show-Neustarts der jüngeren Vergangenheit zukommen. Bis ins letzte Detail will das Florida-Team aber auch diesmal nicht vorbereitet sein. Denn auch wenn die Spielregeln im Vergleich zum sehr hemdsärmeligen Piloten nun deutlich ausgereifter sind, "werden wir wieder live auf unvorhersehbare Ereignisse reagieren", verspricht Thomas Schmitt. "Wir haben größere Sorge vor einer reibungslosen, vorhersehbaren Sendung, die wie auf Schienen ins Ziel fährt, als vor einer Liveshow, die immer wieder überrascht und den Spaß am Unvorhersehbaren nicht verliert."

"Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)", samstags um 20:15 Uhr bei ProSieben