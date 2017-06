Top 21: Die DWDL-Serienlieblinge des 21. Jahrhunderts

© HBO, ARD, FX, ABC, Fox, NBC, AMC, Vox, ITV, Netflix, DR, ProSieben, CBS

Bei welchen Serien hat man etwas verpasst, wenn man sie nicht gesehen hat? Auf diese Frage hat wohl jeder eine andere Antwort. Zehn feste und freie Autoren des Medienmagazins DWDL.de haben ganz subjektiv ihre 21 Serienlieblinge des 21. Jahrhunderts zusammengetragen.

Seite 1 von 2

Vor kurzem haben wir unsere zehn Serienlieblinge der zu Ende gehenden Saison gekürt. Nun wollen wir den Blick etwas weiten und haben die 21 Serien des 21. Jahrhunderts zusammengetragen, die wir bei DWDL.de als unsere Serien-Lieblinge bezeichnen würden. Um es deutlich zu machen: Wir erheben nicht den Anspruch, nach vermeintlich objektiven Kriterien die besten gefunden zu haben. Es sind nicht mehr und nicht weniger als unsere Lieblinge.

Eine Jury aus zehn festen und freien Autoren des Medienmagazins hat sich an der Wahl beteiligt. In einem ersten Wahlgang konnte jedes Jury-Mitglied zehn Serien nominieren. Aus allen genannten Serien durfte jedes Mitglied dann die 21 auswählen, die aus eigener Sicht in dieser Top 21 des 21. Jahrhunderts nicht fehlen sollten. Generell haben wir uns auf Serien beschränkt, die in diesem Jahrtausend gestartet sind. Bei Serien, die über die Millenniumsgrenze hinweg existiert haben, müssen sie mehrheitlich nach der Jahrtausendwende gelaufen sein.

Letztlich haben es vier deutsche Serien, darunter drei Comedys unter unsere 21 Serien-Lieblinge geschafft, dazu zwei weitere europäische Serien. Dominierend sind aber amerikanische Serien. Hier sind es vor allem Produktionen von HBO, die gleich sechs mal vertreten sind. Insgesamt setzt sich unsere Top21-Liste aus sieben Comedys und 14 Dramaserien zusammen. Im Folgenden sind sie - bewusst nicht in einem Ranking, sondern in alphabetischer Reihenfolge.

"24"

"Alles was Sie sehen, geschieht in Echtzeit" - mit diesem Versprechen begann im Jahr 2001 jede Episode der Serie "24", die in 24 Folgen einen kompletten Tag im Leben von Jack Bauer (Kiefer Sutherland) erzählte. Er war damals Chef der Anti-Terror-Einheit CTU und hatte im Lauf der insgesamt neun Staffeln immer wieder 24 Stunden Zeit, um seine Liebsten, Amerika und die ganze Welt zu retten. Mit der parallelen Erzählung mehrerer Stränge in Splitscreens, höchstem Tempo und einer Unmenge an unvorhersehbaren Twists, die nicht selten Verbündete von jetzt auf Gleich in Feinde verwandelten, setzte die Action-Thriller-Serie Maßstäbe - da kann man über den ein oder anderen Logikfehler problemlos hinwegsehen. Wurde jüngst ohne Jack Bauer als "24: Legacy" neu aufgelegt.

Lief von: 2001 bis 2010 in 8 Staffeln mit 192 Folgen

Serienschöpfer: Joel Surnow, Robert Cochran

Heimatsender: Fox

Derzeit zu sehen bei: Puls 8 (Schweiz)

Mehr dazu in unserem Podcast "Seriendialoge"



© ZDF/NBC-U

"30 Rock"

Der alltägliche Wahnsinn der Fernsehbranche in vielleicht leicht übertriebener Form. Serienschöpferin Tina Fey ist selbst in der Hauptrolle der Liz Lemon zu sehen, Chefautorin der "Girlie Show" bei NBC. Dann setzt ihr ihr neuer Vorgesetzter Jack Donaghy, der sich bei der damaligen NBC-Mutter General Electric um Fernsehen Ostküste und Mikrowellenprogrammierung kümmert, den durchgedrehten Tracy Jordan als neuen Star vor, die "Girlie Show" wird zu TGS with Tracy Jordan. Und Liz hat ihre liebe Not, mit ihrem Chef, den Allüren der Stars, ihrem Chef und ihrem Privatleben zurechtzukommen.

Lief von: 2006 bis 2013 in sieben Staffeln mit 138 Folgen

Serienschöpfer: Tina Fey

Heimatsender: NBC

Derzeit zu sehen bei: -



© AMC © AMC

Der Chemielehrer Walter White (Bryan Cranston) ist gerade 50 geworden, als er erfährt, dass er Lungenkrebs hat. Weil er in seinem bis dahin rechtschaffenen Leben wenig verdient und keine ausreichende Krankenversicherung hat, muss er sich für die Behandlung dringend Geld beschaffen - und fängt an, mit seinem ehemaligen Schüler Jesse Pinkman lupenreines Crystal Meth zu kochen. Anfangs noch von Skupeln geplagt, verstrickt er sich schnell immer tiefer in dieser Welt und wird Stück für Stück zum rücksichtslosen Kriminellen und unter seinem Pseudonym Heisenberg zum Drogenboss. Ein besonders bemerkenswerter Charakter aus der Serie, der Anwalt Saul Goodman, erhielt ein eigenes Spin-Off „Better Call Saul“.

Lief von: 2008 bis 2013 in fünf Staffeln mit 62 Folgen

Serienschöpfer: Vince Gilligan

Heimatsender: AMC

Derzeit zu sehen bei: Netflix, ORF eins (Österreich)



© Vox/Benno Kraehahn © Vox/Benno Kraehahn

Eine Jugendserie, eine klassische Krankenhausserie - zwei Schubladen, in die man "Club der roten Bänder" keinesfalls ungesehen stecken sollte. Hier geht es endlich mal nicht um Ärzte und ihre Liebeleien, hier stehen ganz die jungen Patienten im Vordergrund. Leo und Jonas, die aufgrund ihrer Krebserkrankung ein Bein abgenommen bekommen, die magersüchtige Emma, der zunächst vor allem durch seine Arroganz aufallende Alex, der autistische Toni und der im Koma liegende Hugo. Gemeinsam gründen sie den "Club der roten Bänder", geben sich Halt und Kraft in den schlimmen Momenten und schaffen durch ihre Freundschaft gemeinsam schöne Momente. Wenn eine Serie es schafft, innerhalb weniger Wochen das halbe Land zum Weinen und Lachen zu bringen, dann haben die Macher vieles richtig gemacht. Die Serie basiert auf einem spanischen Original, das der Vox-Chef von seinem vorherigen Sender quasi mitgebracht hat, die zweite Staffel wurde aber eigenständig weitererzählt.

Läuft seit: 2015 in bislang zwei Staffeln mit 20 Folgen. Eine finale dritte Staffel ist bestellt

Serienschöpfer: Albert Espinosa

Produziert von: Bantry Bay Productions

Heimatsender: Vox

Derzeit zu sehen bei: RTL Passion

Mehr zur Serie in diesem DWDL-Artikel: Vox sprengt die Fesseln des Schubladen-Denkens



© NDR/Thorsten Jander © NDR/Thorsten Jander

Bjarne Mädel alias Schotty kommt erst dann an den Tatort, wenn eigentlich alles vorbei ist: Die Tat ist geschehen, die Ermittlungen sind abgeschlossen, die Leiche abtransportiert. Erst dann beginnt die Arbeit des Tatortreinigers, der die meist blutigen Spuren der Tat beseitigt. Um die geht es allerdings allenfalls am Rande - denn an jedem dieser Tatorte begegnet Schotty ganz unterschiedlichen Menschen. Und so entwickelt sich jede Folge in ganz unterschiedliche Richtungen. Die Serie, die als eine Art Kammerspiel daherkommt, lebt dabei von ihrer Situationskomik - und greift dabei auch ernstere Themen humorvoll auf - wie etwa Entlarvung der Phrasen von Neonazis oder wie schwer sich manche im normalen Umgang mit Behinderten tun.



Läuft seit: 2011 in bislang sechs Staffeln mit 27 Folgen, weitere sind bestellt

Serienschöpfer: Bjarne Mädel, Arne Feldhusen

Produziert von: Studio Hamburg

Heimatsender: NDR

Derzeit zu sehen bei: Netflix, Sky Go/On Demand, Sky 1



© HBO

Auch wenn die Mafia-Serie aller Mafia-Serien bereits 1999 auf HBO gestartet ist, lief der Großteil der von der Kritik geliebten und von David Chase erdachten Serie im 21. Jahrhundert, weswegen der Blick auf die Familie Sopranos nicht fehlen darf. Der von James Gandolfini verkörperte Anthony “Tony” Soprano ist dabei das Oberhaupt der kriminellen, familiär geprägten Organisation und hat neben den Problemen in seiner Branche nicht nur mit seiner Mutter Livia und Schwester Janice Kämpfe auszufechten, sondern auch mit sich selbst. Im Gegensatz zu Marlon Brandos Don Vito Corleone zeigt die Figur von Anfang an Brüche und hebt den Mafiaboss auf ein differenzierteres Level: Panikattacken sind das Resultat des beruflichen wie privaten Stresses, so dass Sitzungen bei der Psychotherapeutin Dr. Jennifer Melfi ebenso zu den “Sopranos” gehören, wie menschliche Einzelteile in Säcken, archaische Rollenbilder, außereheliche Affären oder Tonys Auftritte im weißen Bademantel in der Soprano’schen Villa in New Jersey. 21 Emmys und fünf Golden Globes unterstreichen den Status der Serie mit etwas anderem Mafia-Boss.

Lief von: 1999 bis 2007 in sechs Staffeln mit 86 Folgen

Serienschöpfer: David Chase

Heimatsender: HBO

Derzeit zu sehen bei: Sky Go/On Demand, Sky Atlantic



© ITV © ITV

Seit Generationen dient das prachtvolle Anwesen Downton Abbey als Zuhause für die adelige Familie Crawley, doch zu Beginn des 20. Jahrhunderts deutet sich an, dass die Phase des politischen Umbruchs in England auch an den Bewohnern Downton Abbeys nicht spurlos vorübergehen wird. Julian Fellowes erzählt eine wunderbare Familiensaga zwischen Liebe, Krieg und Veränderungen - und lässt dabei auch die Bediensteten der Crawleys nicht aus dem Blick, die in den unteren Etagen arbeiten und von einem besseren Leben träumen.

Lief von: 2010 bis 2015 in sechs Staffeln mit 52 Episoden

Serienschöpfer: Julian Fellowes

Heimatsender: ITV

Derzeit zu sehen bei: Amazon, ATV (Österreich), Sony Channel



© FX

"Fargo"

Mit der losen Adaption von „Fargo“, dem Kultfilm der Brüder Ethan und Joel Coen, zeigte FX, wie man alten Stoff mit Klasse zu neuem Leben erwecken kann. Dafür holte man sich in der ersten Staffel Größen wie Martin Freeman und Billy Bob Thornton ins Boot, die in den mittleren Westen der Vereinigten Staaten gesteckt wurden, um sich mit kruden Mordfällen im verschneiten Minnesotas herumzuschlagen. Jede weitere Staffel umfasst, genauso wie die Erste, eine eigene, abgeschlossene Geschichte, die ein eindrucksvolles Gesamtbild ergeben.

Läuft seit: 2014 in bislang drei Staffeln mit 27 Folgen

Serienschöpfer: Noah Hawley

Heimatsender: FX

Derzeit zu sehen bei: Netflix

Mehr dazu in unserem Podcast "Seriendialoge"



© HBO

"Game of Thrones"

Die auf den fiktiven Kontinenten Westeros und Essos angesiedelte Geschichte von "Game of Thrones" -dem Gewinner von 38 Emmys - erzählt von unzähligen Intrigen und Machtspielen, die die dort ansässigen Adelshäuser untereinander austragen. Jeder der dominierenden Herrscherfamilien erhebt Anspruch auf den "Eisernen Thron" in King's Landing, der die absolute Macht über die sieben Königslande bedeutet. Folglich steht gezieltes Blutvergießen an der Tagesordnung. Neben allerhand Gemetzel liefert "Game of Thrones" jedoch auch einzigartiges Schauspiel und packende Storys, wodurch sie schon länger als "beste Serie der Welt" gehandelt wird.

Läuft seit: 2011 in bislang sechs Staffeln mit 60 Folgen - die finalen Staffeln 7 und 8 sind bestellt

Serienschöpfer: David Benioff, D.B. Weiss

Heimatsender: HBO

Derzeit zu sehen bei: Sky Go/On Demand





© HBO © HBO

Frank Underwood (Kevin Spacey) ist der Prototyp des so karrierebewussten wie intriganten Machtpolitikers in Washington. Zu Beginn der Serie ist er Mehrheitsführer der Demokraten im Kongress. Als ihm der eigentlich bereits versprochene Posten des Außenministers verwehrt wird, schwört er Rache. Gemeinsam mit seiner nicht minder berechnenden Ehefrau Claire, intrigantes Strippenziehen hinter den Kulissen wie auch skrupellose Verbrechen - ob selbst begangen oder durch Mittelsmänner, macht er sich auf den Weg, das höchste Amt im Staat zu ergattern. Der besondere Kniff der Serie: Die Hauptfigur des Frank Underwood durchbricht regelmäßig die "vierte Wand" und wendet sich direkt an den Zuschauer, indem er häufig sarkastisch das Geschehen kommentiert und seine seine Gedankengänge erklärt.



Läuft seit: 2013 in bislang fünf Staffeln mit 65 Folgen

Serienschöpfer: Michael Dobbs, Andrew Davies, Beau Willimon

Heimatsender: Netflix

Derzeit zu sehen bei: Netflix, Sky, Sky Atlantic, ORF eins

Auf Seite 2: Elf weitere Serien-Lieblinge des 21. Jahrhunderts

Teilen