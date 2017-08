Die TV-Übersicht zum Start der Fußball-Bundesliga

© DFL

Zum Beginn der neuen Fußball-Bundesliga-Saison werden sich die Fans umstellen müssen: Mit Eurosport und Nitro sind zwei bekannte neue Player mit an Bord. Sky zeigt weiterhin die meisten Spiele. DWDL.de mit einer kompakten Übersicht.



18.08.2017

Viel ist in den vergangenen Wochen und Monaten geschrieben worden - von neuen TV-Rechten, Streitereien zwischen Rechteinhabern und Rekordablösen. Nun kehrt der Sport wieder in den Mittelpunkt: Am Freitag startet die Fußball Bundesliga in ihre neue Saison. Weil sich zu Beginn dieser Saison aber einiges ändern wird, müssen sich die Zuschauer vor den Fernsehgeräten umgewöhnen. DWDL.de gibt einen kleinen Überblick darüber, wo König Fußball ab sofort zu sehen sein wird.

Freitags



© Discovery © Discovery Eurosport hat sich die Rechte für die Freitagsspiele gesichert und wird diese exklusiv unter dem Label "Thank God It's Matchday" - kurz #TGIM - übertragen. Sky-Kunden gucken in die Röhre, der Kanal Eurosport 2 HD Xtra kann über Amazon Channels, HD+ und den hauseigenen Eurosport Player abonniert werden. Abgerundet wird der Abend durch "#TGIM: Der kicker.tv Talk", der um 22:45 Uhr auch im Free-TV läuft.



Samstags



© Sky © Sky Sky. Die Samstags-Spiele sind nach wie vor einzeln und in der Konferenz ab 15:30 Uhr zu sehen, auch das Topspiel am Abend läuft bei Sky. Die Sky-Konferenz können auch Telekom-Kunden buchen, Einzelspiele sehen sie aber nicht. Sky weitet seine Berichterstattung aus und beginnt mit der Vorberichterstattung fortan schon um 13:00 Uhr.









© ARD © ARD Sportschau" ab 18:30 Uhr bestehen und wird dem Ersten wohl auch in dieser Saison viele Millionen Zuschauer bescheren. Auch das "Aktuelle Sportstudio" des ZDF bleibt den Fußballfans am späten Abend erhalten, hier gibt es die Szenen aller Spiele zu sehen - der Fokus liegt auf dem abendlichen Topspiel.

Sonntags

Hier kommt es künftig immer auf die Anstoßzeiten an. Sky wird alle Spiele zeigen, die um 15:30 und 18 Uhr angepfiffen werden. Eurosport überträgt dagegen die Partien, die um 13:30 Uhr beginnen - das sind allerdings nur fünf Spiele pro Saison.



© Sport1 © Sport1 Sport1. Im Rahmen von "Bundesliga Pur" und dem "Doppelpass" kann der Sender auch künftig exklusiv die Szenen der bisherigen Spiele zeigen. Das dürfte vor allem im Hinblick auf die neue Konkurrenz durch Sky interessant werden: Der Pay-TV-Sender will mit "Wontorra" dem "Doppelpass" Konkurrenz machen.

Alles beim Alten dagegen überwiegend am Sonntagabend bei den Dritten: Ab 21:45 Uhr zeigen einige Dritte der ARD Zusammenfassungen der Sonntagsspiele. Durch die geänderte Rechtesituation kommt es aber auch hier zu kleineren Verschiebungen: So ist die BR-Sendung "Blickpunkt Sport" künftig wieder sonntags und nicht mehr am Montagabend zu sehen.

Montags

Künftig werden fünf Spiele in der Saison montags um 20:30 Uhr angepfiffen - und auch diese können Sky-Kunden nicht sehen. Diese Rechte hat sich Eurosport gesichert. .





© NITRO © NITRO Nitro ab 22:15 Uhr seine neue Sendung Fußball-Sendung "100% Bundesliga" und wird den kompletten Spieltag noch einmal zusammenfassen. Die Mediengruppe RTL erwarb damit im September 2016 erstmals seit 1992 wieder Bundesliga-Rechte.

Und sonst?



© Perform Group © Perform Group DAZN. Der Streaming-Dienst wird Highlights aller Spiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff der jeweiligen Spiele anbieten. Durch eine Sublizenzierung sind diese Clips später auch auf Bild.de zu sehen, allerdings erst montags ab Mitternacht.



© ZDF

Ausnahmen von der Regel gibt es zudem am Anfang und Ende sowie in der Mitte der Saison. So wird dassowohl ein Spiel desals auch eins am(Hinrundenabschluss und Rückrundenbeginn) zeigen. Die zweilaufen künftig bei- die ARD ging hier bei der Rechtevergabe leer aus.

Die letzten zwei Spieltage im Mai gibt es künftig übrigens exklusiv bei Sky. An diesen beiden Tagen werden alle Partien wie gehabt samstags um 15:30 Uhr angepfiffen.

2. Liga

Die 2. Fußball Bundesliga läuft bereits seit wenigen Wochen, hier hält Sky neuerdings alle exklusiven Rechte. Ein Spiel im Free-TV bei Sport1 gibt es nicht mehr, alle Live-Partien gibt es nur noch beim Pay-TV-Sender. Highlight-Clips der Zweitliga-Partien sind sowohl in den ARD-Dritten, beim ZDF, bei Nitro, Sport1 und Eurosport zu sehen. Die Relegation zur 2. Liga läuft künftig bei Eurosport sowie im ZDF.

