Tops & Flops des Sommers: Wer wird Sonnenkönig 2017?

Im Sommer gibt's nur Wiederholungen zu sehen? Dieses "Gesetz" gilt schon länger nicht mehr - und auch in diesem Jahr haben die TV-Sender wieder viele neue Formate gestartet. DWDL.de zieht Bilanz: Was waren die Hits und was kam gar nicht an?



Wer nicht wagt, der nicht gewinnt: Das scheint in diesem Jahr das Sommer-Motto von RTL gewesen zu sein. Der Kölner Sender hat wie kein anderer im Show-Bereich experimentiert und wurde durchaus belohnt. Neben "Ninja Warrior Germany", das wie schon vor einem Jahr für tolle Quoten sorgt, hat man mit "Nachsitzen!" oder "The Wall" weitere Erfolge landen können. Dafür tat sich "500" - noch ein Neustart aus dem Vorjahr - diesmal umso schwerer. Unterm Strich geht der Kölner Sender aber auch in diesem Jahr wieder als "Sonnenkönig" aus unserer Sommer-Bilanz hervor, auch wenn dem ZDF mit "Bares für Rares" in der Primetime ebenfalls ein riesiger Erfolg gelang.



Im Sommer schickte ProSieben diverse Promis nicht nur sprichwörtliche in die Wüste. Der betriebene Aufwand war groß, doch der Erfolg hielt sich in Grenzen: Nur zwei von sechs Ausgaben gelang ein Marktanteil von mehr als zehn Prozent in der Zielgruppe, im Schnitt waren nur etwas mehr als 1,3 Millionen Zuschauer dabei - da wird man sich in Unterföhring gewiss mehr versprochen haben. Aber womöglich ist der Markt an Promi-Shows inzwischen einfach zu sehr gesättigt.

Das Konzept war ungewöhnlich: Zwei Menschen blicken sich mehrere Minuten lang in die Augen - in der Hoffnung, sich am Ende versöhnen zu können. Für das Sat.1-Publikum war "Der Augenblick" aber wohl doch etwas zu ungewöhnlich, denn im Schnitt verzeichnete Sat.1 mit dem Neustart am Sonntag-Vorabend, der ursprünglich mal für ProSieben angedacht war, nur fünf Prozent Marktanteil. Sat.1 hielt dennoch bis zum bitteren Ende durch. Ganz nach dem Motto: Augen zu und durch.

Nach einem Jahr Pause ließ RTL in diesem Jahr wieder eine "Bachelorette" im Sommerprogramm auf Männerfang gehen. Die Pause tat dem Format ganz offensichtlich gut, denn mit im Schnitt 15 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war die Kuppelshow diesmal so erfolgreich wie noch nie. Das Finale kam sogar auf drei Millionen Zuschauer und knapp 19 Prozent beim jungen Publikum - verständlich, dass man in Köln aktuell sogar über einen weiteren "Bachelor"-Ableger nachdenkt.

Mit im Schnitt fast vier Millionen Zuschauern erwies sich "500 - Die Quiz-Arena" im vorigen Jahr als schöner Sommer-Erfolg für RTL. Kein Wunder also, dass der Sender in diesem Jahr die Schlagzahl verdoppelte. Trotz oder vielleicht gerade wegen einiger konzeptioneller Veränderungen lag die Reichweite der zweiten Staffel um eine Million Zuschauer niedriger, zeitweise lag der Marktanteil in der Zielgruppe im einstelligen Bereich. Ob Günther Jauch auch im nächsten Sommer Fragen stellen wird, bleibt vorerst unklar.

Nach dem ersten Wochenende dürften die Sorgenfalten groß gewesen sein, weil "Promi Big Brother" so schwach lief wie noch nie. Doch dann bekam die Realityshow doch noch die Kurve. Am Ende lag der durchschnittliche Marktanteil auf dem Quoten-Niveau des Vorjahres. Das ist streng genommen etwas zu wenig, schließlich waren Sat.1 und Endemol Shine gewillt, diesmal wieder mehr Fans vor den Fernseher zu locken. Gemessen am recht tristen Senderschnitt, war "Promi Big Brother" letztlich aber trotzdem ein schöner Erfolg für den Sender.

Ein Comeback von "Wetten, dass..?" - das war "Wollen wir wetten?!" wohl eher nicht. Mit Bülent Ceylan und Chris Tall versuchte sich RTL im Juni dennoch an einem altbekannten Samstagabend-Thema. In beiden Fällen schalteten allerdings weniger als zwei Millionen Zuschauer ein. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag im Falle beider Ausgaben zwar bei soliden 13 Prozent, doch das ist angesichts der Tatsache, dass RTL die Show auf gut vier Stunden strecke, eigentlich etwas zu wenig.

Nach dem Erfolg von "Gefragt - gejagt" und "Wer weiß denn sowas?" hat es die ARD im Sommer mit gleich mehreren weiteren Quiz-Formaten probiert. In der Hoffnung, den kriselnden Sendeplatz um 16:10 Uhr in Schwung zu bringen, setzte man mit "So war's" und "Schätzen Sie mal!" auf zwei biedere Konzepte, musste damit aber tief einstellige Marktanteile hinnehmen. Ähnlich schwach startete auch das Reise-Quiz "Flieg mit mir" im Vorabendprogramm. Quiz allein ist eben doch keine Lösung.

Mit "Luke! Die Schule und ich" bespielte schon Sat.1 in diesem Jahr das Genre Schul-Quiz außerordentlich erfolgreich, doch RTL legte Ende Juni nochmal eine Schippe drauf. Die neue Show, in der Daniel Hartwich das Schulwissen diverser Promis testete, kratzte bei ihrer Premiere an der Marke von 20 Prozent Marktanteil und empfahl sich dadurch für eine Fortsetzung. Nun sollte RTL Gas geben und die Gunst der Stunde nutzen - Sat.1-Konkurrent Luke Mockridge kehrt nämlich erst 2018 aus den großen Ferien zurück.

