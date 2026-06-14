Als RTL vor einigen Wochen "Deutschland sucht den Superstar" zeigte, liefen im Anschluss an die Castingshow noch Wiederholungen von "Take me Out" - und sorgten für überraschend gute Quoten. Bei den neuen Folgen hat sich der Privatsender nun mindestens genauso überraschend dazu entschieden, sie in Konkurrenz zur Fußball-WM zu verheizen, nachdem man sie zwei Jahre lang nicht senden wollte.

An einen Erfolg war in diesem Umfeld dann auch nicht zu denken. Am besten lief es noch für die erste von gleich vier Folgen, die RTL am Samstagabend hintereinander ausstrahlte. 7,8 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe es Schritt für Schritt auf 4,8 Prozent nach unten ging. Gegen Mitternacht reichte es dann noch einmal für 5,5 Prozent. Ähnlich sah es in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen aus, wo sich die "Take me Out"-Marktanteile zwischen 4,7 und 5,9 Prozent bewegten.

Auch die Gesamt-Reichweite blieb überschaubar: Mehr als 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren für die Datingshow mit Jan Köppen zum Start in den Abend nicht drin. Immerhin: Die beiden anschließenden Folgen verloren nicht noch weiter, erst um 23:51 Uhr ging die Reichweite von "Take me out" auf 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer merklich zurück.

Gemessen an der Konkurrenz aus Unterföhring war man damit aber noch vergleichsweise gut bedient: So erreichte Sat.1 um 20:15 Uhr mit dem Animationsfilm "Der gestiefelte Kater" lediglich 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, während eine Wiederholung vom "Duell um die Welt" bei ProSieben sogar nur 220.000 Personen vor den Fernseher lockte. In der Zielgruppe enttäuschten beide Sender mit Marktanteilen von 2,3 beziehungsweise 2,6 Prozent.

Noch schlechter erging es Vox, wo der Bond-Film "Der Hauch des Todes" sogar mit 1,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen baden ging. Insgesamt schalteten hier aber immerhin 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, sodass der Marktaneil hier - ebenso wie übrigens in der erweiterten Zielgruppe - bei 2,7 Prozent lag.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;